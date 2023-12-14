توقعات فرج عامر لمباراة الأهلي واتحاد جدة بالمونديال

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن توقعاته لمباراة الأهلي واتحاد جدة غداً، الجمعة، في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عامر، في تصريحات تلفزيونية: “مباراة صعبة جدا والفريقين كبار، اللي هيركز هيحسمها، مع غلق خطوط الدفاع”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تُقام في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي المارد الأحمر في مباراة من العيار الثقيل مع اتحاد جدة غدا، الجمعة 15 ديسمبر ، فى أولى مبارياته بكأس العالم للأندية.