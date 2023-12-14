أمين البحوث الإسلامية مع وعاظ الأقصر: المقاهي الثقافية لاقت نجاحا كبيرا.. صور

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد بوعاظ وواعظات منطقة وعظ الأقصر؛ في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للوقوف على الإيجابيات والسلبيات التي تواجه عمل الوعاظ والواعظات داخل المحافظة، وذلك بحضور الشيخ محمود الطيب مدير التعليم الثانوي بالمنطقة الأزهرية نائبا عن رئيس الإدارة المركزية، الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام منطقة وعظ الأقصر.



وقال الأمين العام إن محافظة الأقصر لها طابع خاص في التعامل الدعوي، حيث تم تنفيذ مجموعة من الأفكار الدعوية الجديدة والمتميزة ثم تعميمها على باقي محافظات الجمهورية، ومنها فكرة المقاهي الثقافية التي لاقت نجاحًا في مختلف أنحاء الجمهورية.



وأشار إلى أن الفترة الحالية تقتضي منا جميعًا تكثيف العمل المشترك للتوعية بمختلف القضايا والمشكلات المجتمعية المعاصرة، والعمل على حلها، وذلك من خلال عقد الندوات، وورش العمل في المدارس والجامعات، ودور العبادات، والوصول إلى أكبر عدد من الجماهير بمختلف الطرق والوسائل الممكنة.



من جانبه قال الشيخ أيمن عبد الغني، إن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يبذل كل الجهود الممكنة من أجل نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية والسلام المجتمعي، ونشر العلم لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الأفكار المغلوطة ومعالجتها.



كما أكد رئيس القطاع خلال اللقاء أن الواعظ والمدرس باعتبار أن عملهما يقوم على التواصل مع الجمهور لابد وأن يكون لهما حضور بين الناس وأن يعايشوهم واقعهم وهمومهم، وذلك من خلال الاقتراب من الناس والاستماع لهم والعمل على بث الأمل في نفوسهم وبيان الجوانب الإنسانية في الإسلام، ومعالجة المشكلات الأسرية من خلال فهم الأسباب وإدراك السبل المناسبة للعلاج.

وعلى هامش اللقاء تفقد الأمين العام ورئيس القطاع لجنة الفتوي الرئيسة في منطقة وعظ الأقصر لمتابعة سير العمل داخل اللجنة،كما تمت خلال الجولة زيارة فرع المركز الثقافي البريطاني بالمحافظة.

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