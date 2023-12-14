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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الوقاية من العدوى ومكافحتها .. ندوة بجامعة أسيوط

جامعة اسيوط
جامعة اسيوط

 نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة اسيوط  تحت إشراف الدكتور عمرو محمد عبد الفتاح عميد المعهد؛ ندوة توعوية بعنوان: " الاحتياطات القياسية؛ للوقاية من العدوى ، ومكافحتها (IPC)".

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ وبحضور؛ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء الدين حامد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبه عطية وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة أسماء محمد عبد العزيز مدير إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة أسيوط، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وأخصائيي، وفنيي المعهد، والباحثين.


أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حرص إدارة الجامعة على سلامة الباحثين ، والعاملين، وسلامة البيئة، والمجتمع؛ للارتقاء بمستوى المنظومة العلمية، والبحثية، والطبية بكافة وحداتها، ومراكزها؛ البحثية، والتعليمية، مشيراً إلى حرص الجامعة على القيام بدورها في التوعية؛ للوقاية من العدوى، وتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية، ودور إدارة مكافحة العدوى في التوعية؛ للحد من انتشار مختلف الأمراض، والوقاية منها، وتسليط الضوء علي كل ما هو جديد في مجال مكافحة العدوى، ورفع وعي شباب الباحثين، والإخصائيين ، وفنيي المعامل؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠، لحياة آمنة، وصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم؛ إن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ يهتم بشكل كبير، وفعال؛ بتقديم التوعية، والمعرفة من واقع دوره المجتمعي المنوط به؛ حيث تستهدف الندوة مكافحة العدوى، والوقاية منها؛ تجنباً للإصابة بالأمراض.
 

أكدت الدكتورة أسماء محمد، خلال محاضرتها: على أهمية أن تتعامل المعامل مع المواد المعدية (العينات الإكلينيكية، والبكتيريا، والفيروسات، والفطريات)؛ وفقًا لإرشادات محددة ؛ للتحكم في العدوى، ولتقليل المخاطر المتعلقة بالتعامل مع عينات المرضى، والمزارع، والآلات الحادة الملوثة، ولابد للعاملين بالمعامل من اتخاذ الاحتياطات القياسية؛ لتقليل خطر الإصابة بالعدوى عن طريق المعامل، وتجنب حدوث تلوث داخل المعمل أثناء العمل، وضرورة غسل اليدين، بعد الانتهاء مباشرةً من العمل، وقبل الخروج من المعمل.
 

Jobs Education إدارة مكافحة العدوي أعضاء هيئة التدريس التنمية المستدامة الدراسات العليا والبحوث خدمة المجتمع وتنمية البيئة مستشفيات جامعة أسيوط معهد بحوث ودراسات البيولوجيا

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