الرئة البيضاء .. مرض جديد يتفشى في الصين| اعرف الأسباب

عانت الصين مؤخرا من تفشي الرئة البيضاء وهى عبارة عن أحد أشكال الالتهابات الرئوي النادرة.

ووفقا لما جاء في موقع ديلي ميل أكد الأطباء إن الأشعة السينية التى أجريت على الحالات في الصين كشفت وجود عدد من البقع البيضاء في الرئةو مناطق ذات أنسجة رئوية أكثر كثافة، والتي يمكن أن تحدث عندما يحارب الجسم العدوى بالبكتيريا لذا أطلق عليها الرئة البيضاء

ويخمن العلماء وجود ارتباط بين تفشي التهاب الرئة البيضاء كان والجراثيم الخارقة أو انتشار العدوى المقاومة للمضادات الحيوية.

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية أو نحو ذلك، تعرّض شمال الصين لموجة من حالات التهابات الرئة لدى الأطفال.

واعلنت الصين عن نفسي الالتهاب الرئوي طوال السنة أشهر الماضية وأظهرت الاختبارات أن الأطفال في الصين يصابون بأمراض الجهاز التنفسي الموسمية الشائعة مثل الالتهابات البكتيرية والفيروس الخلوي التنفسي ونزلات البرد.

ويخشى الأطباء أن تكون حالات الرئة البيضاء أن تكون ناتجة عن مقاومة المضادات الحيوية.

المضادات الحيوية

ونشرت مجلة Frontiers in Microbiology احصائية علمية بينت أن 90% من الإصابات الخاصة بالتهاب الرئة في الصين أصبحت الآن مقاومة للمضادات الحيوية الشائعة في هذه الدولة

و يعتقد العلماء أن السبب في انتشار التهاب الرئة عند استخدام المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية هو تتحور بعض البكتيريا أو تكتسب مقاومة للأدوية.

ويمكن لهذه البكتيريا بعد ذلك أن تتكاثر بسرعة، لأن البكتيريا الأخرى غير المقاومة تم قتلها بواسطة الدواء، ما أدى إلى ظهور سلالة مقاومة لبعض ادوية المضادات الحيوية.



ويقول الخبراء إن علاج الميكوبلازما الرئوية عادة يتم باستخدام المضاد الحيوي "أزيثروميسين" لكن الإفراط في وصفه أدى إلى مقاومة البكتيريا، ما جعله غير فعال وظهور مرض الرئة البيضاء، وللأسف عندما لا يستجيب المرضى للدواء سيجبر الأطباء على استخدام مضادات حيوية أخرى تزيد من خطر حدوث مشكلات أخرى كتغير لون الأسنان وتشوهات العظام.