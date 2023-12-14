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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب محافظ الإسكندرية تزور كلية الهندسة لمناقشة أوجه التعاون

جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية

استقبل الدكتور عصام وهبة القائم بعمل عميد كلية الهندسة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، د. جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية وذلك بكلية الهندسة وبحضور الدكتور وليد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المختلفة بين كلية الهندسة ومحافظة الإسكندرية والشراكة الاستراتيجية في العديد من المشروعات التى تجرى على أرض المحافظة حالياً، وثمنت نائب المحافظ على قوة العلاقة بين جامعة الاسكندرية والمحافظة كونها الذراع الاستشارية لها فى كافة الجوانب.

كما تم استعراض آلية إعداد ومراجعة المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة بمحافظة الاسكندرية والتى تقوم الجامعة باعدادها فى اطار بروتوكول التعاون الموقع فيما بينهما، وذلك بحضور فرق العمل من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة وقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، وم. نهى عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتخطيط العمرانى.

بعد اللقاء تم عقد اجتماع بحضور فرق العمل وطلبة أقسام العمارة من شعبة التصميم الحضرى لاستعراض ما تم من أعمال فى اعداد المخططات التفصيلية ومناقشتها من كافة الجوانب تمهيدا لعرضها على المجتمع المدنى والسلطات المختصة لاعتمادها وإقرارها.

Jobs Education الشراكة الاستراتيجية الفنون الجميلة المجتمع المدني

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