أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

تواردت بعض المعلومات الغير مؤكدة من مصادر غير موثوقة أن حقن المضاد الحيوي خطر على الأطفال، مما جعل العديد من الأمهات يرفضون تماما إعطاءها لاطفالهن بدون استشارة طبيب مختص.

وأكد أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن المعلومات الطبية التي يتم نشرها على الفيس بوك او غيره من مواقع التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقه أو من قبل أشخاص ليسو أطباء لا يمكن الاعتماد عليها تماما ولا تصديقها ولا حتى المساعدة في نشرها.

وأكد أيمن سالم أنه يرفض هذا النوع من المعلومات المرسلة التي يكتبها أشخاص عادية من دون تخصص، لافتا الي أن حقن المضادات الحيوية لا تشكل خطرا على الاطفال تماما، وأن الطبيب يصفها للطفل وفقا لحالته الصحية بجرعات محددة وعلى الأم الالتزام بهذه الجرعات حتى تتحسن صحة طفلها.

وأوضح أيمن سالم أن بعض حقن المضادات الحيوية تحتاج الي إجراء اختبار حساسية قبل أعطاءها للطفل وهذا إجراء طبيعي فأي دواء وارد أن يتسبب في حساسية إلى أي مريض لديه حساسية من مكوناته، لذا اختبار الحساسية هام للغاية ويجب عدم اهماله ويتم إجراؤه قبل إعطاء الطفل جرعة المضاد للتأكد من عدم تحسسه لاحد مكوناته ثم يتم تناول جرعاته وفقا لما وصفه الطبيب.



واستطرد أيمن السيد سالم أنه بمجرد ظهور أعراض تحسس على الجلد أو الصدر أو العين أو الجسم بشكل عام يتعرف الطبيب عليها، ويتم استبداله بدواء آخر يناسبه، ولا يسبب له أي حساسية.



وأوضح أن أي دواء له أعراض جانبية وأخرى تحسسية وهذا الأمر لا يشكل خطرا اذا اتبعنا التعليمات التي يقولها الطبيب بدقة.

وشدد على ضرورة اتباع تعليمات الطبيب وعدم استبدال الحقن بدواء آخر دون الرجوع الي الطبيب المعالج لان هذا الأمر قد يشكل خطرا على الطفل فقد لا يتناسب الدواء البديل الذي وصفه الصيدلي مع الطفل وحالته.