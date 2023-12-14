عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

صدى البلد

تواردت بعض المعلومات الغير مؤكدة من مصادر غير موثوقة أن حقن المضاد الحيوي خطر على الأطفال، مما جعل العديد من الأمهات يرفضون تماما إعطاءها لاطفالهن بدون استشارة طبيب مختص.

وأكد أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن المعلومات الطبية التي يتم نشرها على الفيس بوك او غيره من مواقع التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقه أو من قبل أشخاص ليسو أطباء لا يمكن الاعتماد عليها تماما ولا تصديقها ولا حتى المساعدة في نشرها.

وأكد أيمن سالم أنه يرفض هذا النوع من المعلومات المرسلة التي يكتبها أشخاص عادية من دون تخصص، لافتا الي أن حقن المضادات الحيوية لا تشكل خطرا على الاطفال تماما، وأن الطبيب يصفها للطفل وفقا لحالته الصحية بجرعات محددة وعلى الأم الالتزام بهذه الجرعات حتى تتحسن صحة طفلها.

وأوضح أيمن سالم أن بعض حقن المضادات الحيوية تحتاج الي إجراء اختبار حساسية قبل أعطاءها للطفل وهذا إجراء طبيعي فأي دواء وارد أن يتسبب في حساسية إلى أي مريض لديه حساسية من مكوناته، لذا اختبار الحساسية هام للغاية ويجب عدم اهماله ويتم إجراؤه قبل إعطاء الطفل جرعة المضاد للتأكد من عدم تحسسه لاحد مكوناته ثم يتم تناول جرعاته وفقا لما وصفه الطبيب.

 


واستطرد أيمن السيد سالم أنه بمجرد ظهور أعراض تحسس على الجلد أو الصدر أو العين أو الجسم بشكل عام يتعرف الطبيب عليها، ويتم استبداله بدواء آخر يناسبه، ولا يسبب له أي حساسية. 


وأوضح أن أي دواء له أعراض جانبية وأخرى تحسسية وهذا الأمر لا يشكل خطرا اذا اتبعنا التعليمات التي يقولها الطبيب بدقة.

وشدد على ضرورة اتباع تعليمات الطبيب وعدم استبدال الحقن بدواء آخر دون الرجوع الي الطبيب المعالج لان هذا الأمر قد يشكل خطرا على الطفل فقد لا يتناسب الدواء البديل الذي وصفه الصيدلي مع الطفل وحالته.

الدكتور أيمن سالم المضادات الحيوي المضادات الحيوية المضاد الحيوي رئيس قسم الصدر بقصر العيني لمضادات الحيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: سوليفان سيناقش في رام الله إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية ومحاسبة المستوطنين المتطرفين

الرئيس الأمريكي يبعث برسالة هامة لـ إسرائيل بشأن الحرب على غزة

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

إسرائيل تبدأ خطة خبيثة لإسقاط المقاومة الفلسطينية.. وأمريكا تدعم في الخفاء

سفير مصر في بيروت يزف بشرى سارة للبنانيين.. تفاصيل

بشرى لأصحاب البطاقات التموينية.. رئيس شركة الدلتا للسكر يكشف عن مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

تحيا فلسطين.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

لا يحترمون المقدسات.. تصرف صادم من جندي داخل مسجد في غزة

4 إطلالات لياسمين صبري أشعلت السوشيال ميديا

فيديو

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

أسقطوهم كالذباب.. القـ.سام تصطاد 3 دبابات ميركافا و10 من قوات الاحـ.تلال

تحرك روسي عاجل .. بوتين يتحدث عن أزمة غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ