الجيش الصومالي يقـ.تل مسلحي حركة الشباب في منطقة باي

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الخميس، أنه نفذ عملية ناجحة ضد مسلحي حركة الشباب في منطقة باي، مما أسفر عن مقتل عدد منهم وضبط أسلحة ومتفجرات.

أوضح الجيش الصومالي في بيان له، أنه قواته نفذت عملية عسكرية في عدة مناطق في شمال غرب منطقة دينسور، وقال نائب قائد اللواء 154 من الفرقة الثامنة من الفرقة 60 في الجيش الصومالي النقيب مرسل علي محمد، إن المهمة استهدفت مجموعة من مسلحي حركة الشباب الذين كانوا يختبئون في مناطق نائية ويخططون لشن هجمات على المدنيين والقوات الأمنية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وأضاف الجيش الصومالي أنه حصل على معلومات استخبارية عن تحركاتهم وأماكنهم وشن هجوما مباغتا عليهم.