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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محللة سياسية: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية مفاجأة كبرى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قالت الدكتورة هالة مصطفى، محللة سياسية، إن الانتخابات الرئاسية هذا العام كانت مفاجأة كبيرة وحجم المشاركة فيه كان أمر غير متوقع على الإطلاق، لافتة إلى أنها تتوقع النتيجة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دورة ثالثة في ضوء ما قدمه طيلة الفترة الماضية. 

حديث عن الانتخابات الرئاسية 

وأضافت "مصطفى"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع من خلال قناة "أون"، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تقترب من 60% كانت مفاجأة كبرى، في ضوء أنها جاءت في فترة عصيبة تمر بها مصر وفترة اقتصادية شديدة الصعوبة لم تمر بها مصر منذ سنوات طويلة. 

وتابعت، أن الشعب المصري كان لديه إيجابية وشارك في الانتخابات على الرغم من كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء سياسيا أو اقتصاديا، موضحة أن الانتخابات الرئاسية من مميزاتها أيضا أنها قامت بإحياء الأحزاب السياسية من جديد، "مش هقول انها انتقلت من حال إلى حال تماما، ولكن تم إحياء الحياة الحزبية والمنافسة من جديد". 

الانتخابات الرئاسية الانتخابات محللة سياسية برنامج كل يوم خالد أبو بكر قناة أون

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