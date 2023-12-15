عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالمنعم سعيد: عندما نتحدث عن الجمهورية الجديدة فلا يصح تقنين المخالفات

صدى البلد

قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إنه يوجد في البرلمان قانون قائم على تقنين المخالفات الموجودة في المصالحة على البناء، مؤكدًا أنه عرض على مجلس الشيوخ واعترض عليه الأقلية وكانوا اثنين فقط وكان هو منهما.

عبد المنعم سعيد: الحقد على المجتمع المصرى محرك رئيسى لعناصر الإخوان

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يجوز أن نقنن المخالفات فنحن نتحدث عن الجمهورية الجديدة ومعناها أن القانون سيد والخطأ فيمن ارتكب الجريمة وعليه أن يدفع الثمن بطريقة أخرى.

وأكد أنه لا يجوز هز هيبة القانون لأنه من يجعل الناس سواسية وهو من يرفض أن تقوم بشيء ضد بناء الدولة.

سعيد عبد المنعم سعيد مصر القانون اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

ترشيحاتنا

تسبيحة الفرج للهموم وسداد الديون .. واظب عليها ليلة الجمعة

يواجهون 16 فريقا من دوري الأبطال..تعرف على المتأهلين في بطولة الدوري الأوروبي

شوبير يفجر مفاجأة بشأن موديست قبل لقاء اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

تاج الدين: 177 مصنع أدوية في مصر لتلبية احتياجات الرعاية الصحية

عودة صلاح محسن .. البطاوي يكشف الأخطاء التحكيمية للسيد منير  | فيديو

أمريكا: إطلاق صاروخ باليستي من مناطق الحوثيين باتجاه باب المندب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش العلاقة الضمان.. شاهد رضوى الشربيني بأحدث ظهور لها

شاهد إطلالة شمس الكويتية رفقة زوجها العايض.. صور

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

فيديو

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ