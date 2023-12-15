جامعة عين شمس فى أسبوع|ورشة عمل عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي.. مقابلات تجريبية وجلسات فنية لتجهيز الطلاب لسوق العمل

جامعة عين شمس في أسبوع :

ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي

مركز التوظيف ينظم مقابلات تجريبية وجلسات فنية لتجهيز الطلاب لسوق العمل

حملة للتوعية " بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم" بالحرم الرئيسى



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي ، حملة للتوعية " بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم" بالحرم الرئيسى.



نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس جلسة فنية لشركة نوكيا مصر، يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 في التقنية التكنولوجية ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المركز .

شارك في الفاعلية عدد 24 طالب من كلية الحاسبات والمعلومات و كلية التجارة ، بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للتعرف على أنشطة صناعة التكنولوجيا وربط الجوانب العلمية والتطبيقية ومعرفة إحتياجات سوق العمل في مجال صناعة التكنولوجيا و المهارات اللازمة والتعرف على الأنشطة العملية في مجال التكنولوجيا.

كذلك نظم المركز ، يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 ، عدداً من المقابلات التجريبية مع شركة Talent 360 - Rekrut، شركة Iron Mountain و شركة DKW Akademie لعدد 82 طالب من كلية الألسن في إطار تطوير مهارات الطلاب وتجهيزهم لسوق العمل من خلال توجيههم واعطائهم إرشادات مهنية تساعدهم علي اجتياز الاختبارات و المقابلات الوظيفية.

يذكر أن مركز التوظيف بجامعة عين شمس يعمل من خلال جانب التعلم عبر التجربة على تطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها من خلال أنشطة مختلفة على رأسها المقابلات التجريبية التي يمثلها كوادر في الصناعة و التي تمكنهم من اكتساب رؤى حول مجالات عمل ووظائف متنوعة.



استضافت جامعة عين شمس فريق G.mind المتخصص في المناهج التعليمية المتطورة والألعاب التثقيفية المعتمدة على التقنيات الحديثة يوم الأربعاء ١٣ ديسمبر فى ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي ، بمشاركة طلاب كلية الآثار .

حيث عرض الفريق عبر نظارات VR وضمن نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا في خدمة التراث والآثار، ألعاب وتقنيات حديثة شملت زيارات افتراضية لمعبد حتشبسوت ومنطقة الأهرامات وأبي الهول ومقبرة نفرتاري مع محاكاة افتراضية لاكتشاف المقبرة الملكية.

يذكر أن ورشة العمل أقيمت في حرم الجامعة الرئيسى أمام كلية العلوم بالتزامن مع حملة التبرع بالدم 5 إلى1 تحت رعاية أ.د حسام طنطاوي، عميد الكلية، ود. باسم محمد سيد، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف د. منة الله طارق، مدير وحدة مشروعات البيئة.



وإيمانًا بالدور المجتمعي لجامعة عين شمس وأهمية نشر الوعي الصحي لدى طلاب الجامعة نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة للتوعية " بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم والتعريف ببرنامج ٥ - ١ " و حملة تبرع بالدم وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد شهدت الحملة إقبالا كبيرا من الطلاب حيث تم توعية الطلاب بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم والتعريف ببرنامج ٥ - ١ والذي يهدف لتوفير خمسة متبرعين لكل مريض وخاصة المرضى الذين يحتاجون نقل دم بصفه مستمرة.

وأقيمت الحملة بالتعاون مع كلية الطب و بنك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس وكلية الآداب وكلية الآثار وشركة ( G_Mind ) المتخصصة في تكنولوجيا المناهج التعليمية المتطورة بواسطة التقنيات الحديثة، وتحت إشراف الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان سالم وكيل كلية الآداب والدكتور باسم أحمد وكيل كلية الآثار وإشراف إداري السيد اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.