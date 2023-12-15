بيت الشعر العربي يدشن "علموا أولادكم النحو" احتفالا باليوم العالمي للغة العربية

يستضيف بيت الشعر العربي (مركز إبداع الست وسيلة، خلف جامع الأزهر) ورشة "علموا أولادكم النحو" التي يقدمها الشاعر المصري أحمد سراج مؤسس مشروع النحو البسيط، وذلك يوم الأحد الموافق السابع عشر من ديسمبر في تمام الساعة الرابعة مساءً، يأتي هذا اللقاء احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية.

وقال الشاعر والإعلامي سامح محجوب مدير بيت الشعر: " إن هذه الورشة تدل كغيرها من الفعاليات على سعيه إلى تفعيل حقيقي ومؤثر لدور بيت الشعر العربي والإسهام بشكل جاد في دفع المشهد الثقافي والفكري- بل والعقل المصري والعربي - خطوة إلى الأمام، وذلك من خلال تبني الأفكار التي تذلل صعاب التعامل مع اللغة العربية.

وعن برنامج اليوم قال سراج: " تستهدف النحو كل الأعمار، ومحورها علاقة النحو بالحياة، والحياة بالنحو، ففهم المعنى يقود إلى الإعراب الصحيح هذا في مجال التعلم، وإتقان الإعراب يقود إلى فهم ما نسمع ونقرأ ونشاهد هذا في ناحية التطبيق الحياتي، وسنبدأ بتعلم كيفية الإعراب، ومعنا مجموعة من الحكايات والطرف، إلى أن نصل إلى الاختبار الإلكتروني الذي تكون هناك مسابقة لغوية تصاحبه، مع عرض لأكثر الأخطاء اللغوية شيوعًا وتصويبها"

ووفق سراج فإن مشروعه يهتم باللغة العربية وإتقانها، وأنه اختار النحو لأن الناس يتعاملون معه أكثر، وتعتمد عليه بقية علوم اللغة العربية، كما أنه يمثل عقبة لدى الكثيرين نظرًا لأنه يحتاج إلى طريقة تدريس تعتمد على مهارات التفكير العليا كحل المشكلات والتفكير الناقد.

ويكمل سراج: "إنه أقام عددًا من الندوات في مختلف محافظات مصر، كما قدم بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة مشروع النحو البسيط الإلكتروني الذي احتوى على شروح بصيغ مختلفة واختبارات إلكترونية.

وعن تفاعل الجمهور يقول سراج: "إن معرض القاهرة الدولي للكتاب والحديقة الثقافية ولقاءات المحافظات حفلت بإقبال من الجميع، لدرجة أنني كررت ورشة الجملة الفعلية لثلاث مرات في معرض الكتاب"

أحمد سراج كاتب مصري، ومؤسس مشروع: "أدب المصريين" ومشروع "النحو البسيط"، صدر له ديوان: "الحكم للميدان" (طبعتان)، وديوان "غرب الحب الميت" ورواية: تلك القرى" (ثلاث طبعات)، ومسرحيات: "زمن الحصار" (ثلاث طبعات)، و"القرار"، و"فصول السنة المصرية"، و"القلعة والعصفور" (طبعتان - ترجمت وعرضت في مهرجان صوت العالم بأمريكا) و"نصوص الأرض". وفخ النعامة، و"بطل الغروب" و"لمسة البعث، مسرحية شعرية" و"الذئب التائه" وكتب: "أدب المصريين.. شهادات ورؤى". و"النهار الآتي.. دراسات نقدية لتجربة رفعت سلام الشعرية" و"في أثر الوردة"، ينشر مقالاته وحواراته في أخبار الأدب، والأهرام، والأهرام العربي، والخليج، والحياة، والثقافة الجديدة، ولغة العصر، والدوحة، وتراث، والبحرين الثقافية.