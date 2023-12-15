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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: نمو نشاط التخصيم خلال 9 أشهر ليسجل 31.5 مليار جنيه

نمو نشاط التخصيم
نمو نشاط التخصيم في مصر

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن نمو نشاط التخصيم، متضمنا “بدون حق الرجوع” و"مع حق الرجوع" خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023 بنسبة 50.5% ليسجل 31.5 مليار جنيه، مقابل 20.9 مليار جنيه بالفترة المقارنة خلال عام 2022.

نشاط التخصيم 

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري 2023،أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة "مع حق الرجوع" خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023 بلغت 19.6 مليار جنيه مقابل 13.2 مليار جنيه بالفترة المقارنة خلال عام 2022 بنمو 48.7%.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة "بدون حق الرجوع" خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023 بلغت 11.8 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار جنيه بالفترة المقارنة خلال عام 2022 بنمو 53.3%.

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وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 573 شركة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 521 شركة مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2022 بنمو قدره 10%.

وتستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم من حوالي 31.3 مليار جنيه حاليًا إلى 40 مليارا بحلول عام 2026.

التخصيم الانشطة المالية غير المصرفية حجم الأوراق المخصمة الشركات الرقابة المالية

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