حصاد أوقاف الأقصر 2023.. افتتاح 14مسجدًا و40 ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا

حققت مديرية أوقاف الأقصر خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله (عز وجل)، والبر وخدمة المجتمع، على النحو التالي:

الإنجازات الدعوية

1. القوافل الدعوية :

سيرت وزارة الأوقاف عدد (15) قافلة دعوية خلال العام وبيانها كالتالي :

القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف :

تم تسيير عدد (4) قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف القوافل الخاصة بوزارة الأوقاف :

• تم تسيير عدد (10) قافلة دعوية أسبوعية بإدارات أوقاف الأقصر.

• تم تسيير عدد (1) قافلة للمناطق النائية بمديرية ( أسوان - إدارة أبو سمبل ) .

2. الأسابيع الدعوية والثقافية :

• تم تنفيذ عدد (26) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسي ، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى على مستوى المديرية.

3. مجالس الإقراء والندوات العلمية :

• تم تنفيذ عدد (254) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى المديرية

4. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :

تم تنفيذ عدد (49) مجلس إفتاء وندوة إفتائية.

5. المنبر الثابت :

• تم تنفيذ عدد (1592) درسًا من برنامج المنبر الثابت ، وذلك بعدد (40) مساجد على مستوى المديرية .

6. الدروس المنهجية :

تم تنفيذ عدد ( 1392) درس منهجي ، على النحو التالي :

• عدد (1392) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة ، وذلك بعدد (29) مسجد على مستوى المديرية .

البرنامج الصيفي :

• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد (42072) لقاء بعدد ( 619) مسجد على مستوى المديرية بواقع (3) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد ..

7. المبادرات :

• تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد (40) ندوة بعدد (20) مسجدًا على مستوى المديرية.

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ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

1. المقارئ القرآنية:

عقدت وزارة الأوقاف عدد (8424) مقرأة خلال العام ، على النحو التالي :

• مقارئ الأئمة : وعددها (12) مقرأة ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (624) مقرأة على مستوى المديرية .

• مقارئ الأعضاء : وعددها (27) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (1404) مقرأة على مستوى المديرية

• مقارئ الجمهور : وعددها (117) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد عدد (6084) مقرأة على مستوى المديرية.

• المقارئ النموذجية : وعددها (1) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (52) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ السيدات : وعددها (5) ، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (260) مقرأة على مستوى الجمهورية.

2. مكاتب التحفيظ :

تم عقد عدد ( 2871 ) حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية ، وبيانها كالتالي :

• مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها (5) ، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا ، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت ، بواقع (1305) حلقة تحفيظ .

• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها (6) ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص

عصرًا عدا الجمعة والسبت ، بواقع (1566) حلقة تحفيظ .

3. التحفيظ عن بعد :

• التحفيظ عن بعد: وعدد حلقاتها (3) حلقة تحفيظ ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك ، وتم عقد (416) حلقة .

4. المسابقات القرآنية :

• عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة .

• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم .

• عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية .

• بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية .

• الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية .

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ثالثًا : في مجال التدريب والتثقيف

1. التدريب والتثقيف

• تم عقد دورة تدريبية في فقه الصيام لعدد (100) إمام.

• تم تنفيذ الدورة التدريبية للعمال الجدد لعدد (51) عاملًا.

• تم تدريب عدد (80) إمامًا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

رابعًا : في مجال عمارة المساجد

• في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي بلغت خلال هذا العام (14) مسجد، منها (12) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(2) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

• حصول (3) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

• تم فرش (53) مسجد بكمية (12466)متر.

خامسا: في مجال البر وخدمة المجتمع

• تم توزيع (16) طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي.

• تم توزيع 45 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.