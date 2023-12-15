التعليم في أسبوع.. تدريس الايطالي بالمدارس الحكومية.. إعفاء طالبين من المصروفات لتميزهما عالميا

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (الأحد ١٠ ديسمبر– الخميس ١٤ ديسمبر) ويتضمن ما يلي:

وزير التعليم يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، والتي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.



وأكد الدكتور رضا حجازى أن الانتخابات الرئاسية تعد من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن الوزارة كان لديها حرص كبير على توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء واهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجب وطني حيث أطلقت برنامجا تدريبيا حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام.



ووجه الوزير رسالة لكل مواطن مصري وكل مواطنة مصرية وللمعلمين والمعلمات ولكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم بأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

إعفاء طالبين من المصروفات الدراسية لحصولهما على المركز الثالث عالميا فى مسابقة "ucmas"

كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الطالب يوسف نجم الدين علي، بالصف الأول الإعدادي، والطالبة رودينا نجم الدين علي، بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الدعوة الاسلامية بسوهاج التابعة لمجموعة 30 يونيو، لحصولهما على المركز الثالث عالميا فى مسابقة "ucmas" الدولية؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

ووجه الوزير بإعفاء الطالبين من المصروفات الدراسية، تكريما لهما على تفوقهما، كما أهدى الوزير الطالبين درع الوزارة، تحفيزا لهما على مواصلة التفوق العلمى، ولكي يكونا قدوة لزملائهما فى المراحل التعليمية المختلفة.



إعلان تفاصيل المسابقة الوطنية للمهارات – مصر 2023



نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المسابقة الوطنية للمهارات – مصر 2023، والتي تأتي كجزء من استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills، والتي ستقام في مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024.



وتستهدف المسابقة الوطنية للمهارات – مصر 2023، تنمية وتطوير مهارات وقدرات طلاب التعليم الفني وتعزيز روح التنافسية لديهم، كما يعكس تنظيم هذه المسابقة الالتزام القوي بتطوير التعليم الفني وفقًا لرؤية مصر 2030، وتوفير فرص منافسة عالية الجودة وعرض مهارات الطلاب وتعزيز قدرات الشباب الموهوبين في مصر.



وتم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023، حيث تقدم للاختبار عدد 1515 طالبًا وطالبة للمشاركة في 15 مهارة مختلفة، مثل مهارات الطاقة المتجددة، وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات، وصناعة المجوهرات، والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب، وقد تم اجتياز المرحلة الأولى من قبل 75 طالبًا وطالبة، حيث تم اختيار خمسة طلاب لكل مهارة.



ويتم الاستعداد حاليا للمرحلة الثانية من المسابقة، والتي ستُجرى في الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2023، حيث ستتضمن التصفيات العملية، اختيار الطلاب الثلاثة الأوائل في كل مهارة من خلال اختبارات تجري في صورة تنفيذ مشروع عملي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.



وتشهد المرحلة الثانية من المسابقة اختيار الطلاب الأوائل في كل مهارة بناءً على أدائهم في الاختبار العملي الذي سيستمر لثلاثة أيام، حيث تعد المسابقة فرصة للطلاب للترشح للمشاركة بالمسابقة العالمية.

تمكين 10 آلاف معلم مصري من الحصول على شهادة PCT خلال السنوات المقبلة

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات إطلاق الدورات التدريبية لمشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة الإيسيسكو وجامعة الملك سعود ومؤسسة صالح كامل الإنسانية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن المشروع يتضمن عدة مراحل، ويتم إطلاقه تحت عنوان "المعلمون الشباب"، وتم اختيار المتدربين من المعلمين، وفق معايير دولية منها التميز بالكفاءة، والقدرة على التغيير، والإلمام بالتكنولوجيا، أما بالنسبة للمدربين فقد تم اختيارهم من المدربين المعتمدين المتميزين ليصل عددهم إلى (۲۰) مدربًا، مؤكداً أن الهدف الرئيس للمشروع هو إكساب المعلمين الكفايات والمهارات اللازمة لعمليتي التدريس والتعلم، وسيضم البرنامج (۱٥) حقيبة تدريبية، وسيتم تقديم منح للمعلمين العشرة الأوائل المتميزين في البرنامج التدريبي.

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، سيضم تدريب عدد 120 معلما كمرحلة أولي تجريبية خاضعة للتقييم وإجراء التعديلات بداية من الاسبوع المقبل، موضحا أن هذا التدريب سيستفيد منه إجمالا ۲۰۰۰ معلم ومعلمة في مصر خلال عامين من خلال تقديم شهادات دولية مهنية في مجال التدريس بهدف تأهيل وإكساب الممارسين التربويين الكفايات اللازمة التي يحتاجونها في تخصصاتهم ومجالاتهم المختلفة لتحقيق أهداف المناهج التربوية وتطويرها.

وأشار إلى أن من أبرز المخرجات النوعية للمشروع تمكين ۱۰۰ ألف معلم من بينهم ١٠ آلاف معلم مصري، خلال السنوات العشرة المقبلة في الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، من الحصول على الشهادة الدولية في التدريب (PCT) ، ويأتي تنفيذه بالتعاون بين الإيسيسكو ومؤسسة صالح كامل الإنسانية في إطار رؤية المنظمة الهادفة لدعم تحديث العملية التعليمية في دولها الأعضاء .

تدريس اللغة الايطالية فى جميع المدارس الحكومية المصرية بدءًا من العام القادم

وقع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة تفاهم مع ميشيل كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة؛ بهدف بدء التعاون بين الطرفين لإدراج تدريس اللغة الايطالية فى جميع المدارس الحكومية المصرية بدءًا من الصف الأول الإعدادى وحتى المرحلة الثانوية من العام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وقال الوزير إنه في إطار تطوير منظومة التعليم أعلنت الوزارة عن تدريس اللغات الثانية في المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي، من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بحيث يختار الطالب اللغة الثانية التي يرغب في دراستها من ضمن قائمة اللغات الأخرى، وذلك بهدف امتلاكه المهارات التي تمكنه من مواكبة سوق العمل، مضيفا أن تدريس اللغة للطلاب في سن مبكر أفضل كثيرًا من تدريسها في سن كبير.

وتضمنت مذكرة التفاهم أن يكون دراسة اللغة الايطالية اختياريًا فى أول سنة دراسية (الصف الأول الإعدادى) وسيصبح الطالب بعد ذلك مقيدًا بالاستمرار فى دراستها حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى العام أو الفنى، وستكون المدة الاجمالية لدراسة اللغة الايطالية بالمدارس الحكومية المصرية (٦) سنوات، وستعادل المهارات اللغوية التى سيصل الطلاب والطالبات إلى اتقانها فى نهاية المرحلة الثانوية المستوى A2 من مستويات اتقان اللغات الأوروبية المحددة بالاطار الأوروبى المرجعى العام للغات.