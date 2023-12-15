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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب أبناء مصر: الانتخابات الرئاسية كانت عُرسا ديمقراطيا بقيادة الشعب المصري

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة عرس ديمقراطي، ويجب أن يتم تحية الشعب المصري بسبب الكثافة المرتفعة للمشاركة فيها، والتي فاقت كل التوقعات، وأصحاب العرس الديمقراطي هم الشعب المصري، موجها التحية أيضا إلى الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات. 

الانتخابات الرئاسية 

أضاف "بركات"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية لقناة "تن"، أنه لأول مرة يكون هناك 3 أحزاب تنافس الرئيس في الانتخابات الرئاسية، فضلا عن أن بقية الأحزاب تحشد أعضائها من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية. 

وأوضح أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية تأتي في ضوء وعي الشعب الكبير، ومعرفة مدى خطورة الوضع الراهن، وما تمر به مصر من تحديات في الفترة الراهنة، والأخطار التي تواجهها من 4 اتجاهات، إذ أن الانتخابات الرئاسية كانت لاختيار الأمن القومي المصري وليس رئيس فقط. 

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