كاملة المرافق.. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بالمحافظات

وحدات سكنية جديدة بالمحافظات

قدمة مذيعة صدي البلد تغطية خاصة حول الفرص الجديدة للتنمية الحضرية التس تعلن طرح وحدات سكنية جديدةصندوق التنمية الحضرية يطرح وحدات سكنية جديدة في ٨ محافظات، ويعلن: التسليم خلال عام وبتسهيلات مادية غير مسبوقة، التفاصيل الكاملة في تغطيتنا.

أعلن صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، عن طرحه لوحدات سكنية جديدة في ٨ محافظات وهم القاهرة القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية.

حيث كشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق عن تفاصيل تلك الوحدات، وأكد أن هذه الوحدات ستكون كاملة المرافق.

ويكون التسليم خلال عام بنظام تشطيب "سوبر لوكس" مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع.

وأوضح المهندس خالد صديق تفاصيل الوحدات السكنية الموجودة في القاهرة، وهي في 3 مناطق المعصرة، ومدينة نصر، والخيالة.

و يتضمن نطاق المشروع في منطقة "المعصرة" 9 عمارات سكنية، تُقام على مساحة 10 أفدنة، بعدد أدوار منها أرضي بالإضافة إلى 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة.

وذلك بواقع 8 وحدات في كل دور، ويصل متوسط مساحة الوحدة السكنية إلى 113 مترًا، كما تشمل الخدمات في تلك المنطقة 30 محلا تجاريا مختلِف الأنشطة.

أما الوحدات السكنية الخاصة بمدينة نصر،فيشتمل الطرح على 54 عمارة سكنية بعدد أدوار أرضي و 11 دورا متكررا لكلِ عمارة، وبكل دور 4 وحدات، تبلغ مساحة الوحدة نحو 182 مترًا.

مع وجود العديد من الخدمات التي يحتاجها السكان كالمسجد، وملاعب رياضية، ومحلات تجارية، وجراجات سطحية وبدروم، وخدمة غرف جمع القمامة وفصلها.

وعن منطقة الخيالة ووحداتها السكنية، فتشمل 42 عمارة سكنية، بعدد أدوار أرضي و 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة، بواقع 6 وحدات في كل دور، ومتوسط مساحة الوحدة يبلغ حوالي 78 مترًا.

أما في نطاق محافظة القليوبية، قال المهندس خالد صديق إنه تم طرح الوحدات السكنية بمنطقة "الأوقاف" بشبرا.

وتصل مساحة المشروع إلى 23 فدانًا تشمل في إطارها عدد 25 عمارة سكنية، بعدد أدوار أرضي و 10 أدوار متكررة لكلِ عمارة.

ويوجد بكل دور 8 وحدات، متوسط مساحة الواحدة منها يبلغ 113 مترًا. كما يوجد مسجدان ومخبز وحضانة وملعب خماسي و16 محلًا تجاريًا.

وتم طرح الوحدات في محافظة سوهاج بمنطقتين هما: أرض الشونة، وأرض المحلج، ويشمل طرح المنطقة الأولى 6 عمارات على مساحة 4 أفدنة.

ويكون عدد الأدوار أرضي و 10 أدوار متكررة لكلِ عمارة، ويوجد بكل دور 4 وحدات، وتصل مساحة الوحدة الواحدة إلى 175 مترًا.

وفيما يخص منطقة "أرض المحلج"، يُقام المشروع على مساحة 10 أفدنة تشمل 14 عمارة سكنية، بعدد أدوار أرضي و 8 أدوار متكررة لكلِ عمارة، حيث يوجد عدد 8 وحدات بكل دور، بمساحة 113 مترًا للوحدة، وتضم المنطقة 12 محلًا تجاريًا.