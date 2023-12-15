بعد ثلاثية الاتحاد.. وزير الرياضة لرئيس بعثة الأهلي: تستحقون التتويج بكأس العالم

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هاتفيًا، مع المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة النادي الأهلي المتواجدة حاليًا بالمملكة العربية السعودية، لخوض منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك في أعقاب الفوز الكبير الذي حققه الأهلي على نادي الاتحاد السعودي، بثلاثة أهداف، وصعوده إلي نصف نهائي المونديال.

وخلال الاتصال مع مرتجي، أكد وزير الشباب والرياضة أن النادي الأهلي يستحق الوصول إلى المباراة النهائية، والحصول على لقب بطولة كأس العالم للأندية بالنظر إلى الأداء المتميز والنتيجة الكبيرة والإمكانات التى يتمتع بها لاعبي الفريق.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن كرة القدم المصرية تشهد تطورا ملحوظاً على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن فوز النادي الأهلي يصب فى مصلحة المنتخب المصري، والذى يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشهر المقبل.

وأشار الوزير إلي استمرار الريادة القارية والعربية في الآونة الأخيرة علي مستوي الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية بفضل التطور الذى تشهده المنظومة الرياضية المصرية والدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.