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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها احتباس البول.. احترس 5 أسباب لتورم الساقين

5 أسباب لتورم الساقين
5 أسباب لتورم الساقين

تورم الساقين هو حالة شائعة وقد يكون لها عدة أسباب. يمكن أن يكون التورم نتيجة لتراكم السوائل في أنسجة الساقين، وقد يكون مؤقتًا أو مزمنًا. قد تكون الأسباب المحتملة لتورم الساقين على سبيل المثال وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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 5 أسباب لتورم الساقين

احتباس السوائل: يمكن أن يسبب احتباس السوائل في الجسم تورم الساقين. يمكن أن يحدث ذلك بسبب التعرض للحرارة الشديدة، أو تناول كمية زائدة من الأملاح، أو بسبب بعض الحالات الصحية مثل القصور القلبي أو الكلوي.

الأورام اللمفاوية: تكون الأورام اللمفاوية في الساقين نادرة، ولكن قد تسبب تورمًا.

الالتهاب: التهاب العضلات أو الأوتار في الساقين يمكن أن يسبب تورمًا وألمًا.

الجلطات الوريدية: تكون الجلطات الوريدية في الساقين أحد الأسباب الشائعة للتورم. قد يصاحبها ألم واحمرار وتورم في المنطقة المصابة.

العدوى: يمكن أن تسبب العدوى في الساقين تورمًا واحمرارًا وألمًا.

إذا كنت تعاني من تورم الساقين المستمر أو المزمن، فمن المهم استشارة الطبيب للتشخيص الدقيق وتحديد السبب المحتمل. يمكن أن يوجهك الطبيب إلى إجراء بعض الفحوصات والتحاليل اللازمة مثل فحص الدم والتصوير الشعاعي لتقييم الحالة بشكل أفضل. سيتم بناءً على التشخيص، يتم وضع خطة علاجية مناسبة للتعامل مع التورم والعلاج الأساسي للحالة المسببة.

الأورام اللمفاوية التهاب العضلات والعلاج العدوى د الأسباب الشائعة للتورم القصور القلبي أو الكلوي احتباس السوائل

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