رئيس الوزراء وكبار الدولة وشخصيات عامة فى عزاء حرم محافظ البحر الأحمر|شاهد

اقيم مساء اليوم عزاء حرم محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي عقب صلاة المغرب، في القاعة الكبرى بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس .



وشارك في واجب العزاء كبار الدولة وعلى رأسهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية وسامح شكري وزير الخارجية وكامل الوزير وزير النقل.

وحضر كلا من إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر سابقًا واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، والاعلامي شريف عامر وعدد من الشخصيات العامة ومحمد مخلوف المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر.



و كانت قد أعلنت اول أمس محافظة البحر الأحمر، عن إقامة عزاء حرم محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي ، للرجال والسيدات، عقب صلاة المغرب، في القاعة الكبرى بمسجد المشير طنطاوي، في محافظة القاهرة



أشارت المحافظة فى بيان، إلى أنه جرى تشييع الجنازة ظهر الخميس من مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة والهامة بمختلف الجهات بالدولة، لافتاً إلى أن العزاء تلغرافياً ( ديوان عام محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة )

يذكر أنه انتقلت إلى رحمه الله تعالى، الأربعاء الماضي المغفور لها بإذن الله تعالي چيهان إبراهيم عمر، حرم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، كريمة رجل الأعمال إبراهيم عمر وروكسان مهنا، ووالدة سكرتير أول محمد عمرو حنفي بسفارة جمهورية مصر العربية في ڤيينا زوج ليلي جوهر وعمر عمرو حنفي.

وشقيقة داليا إبراهيم عمر حرم المهندس اسلام الشواربي، وخالة كل من المهندس محمد الشواربي وآية الشواربي حرم عمرو جعفر، ويوسف الشواربي وحسن الشواربي.

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