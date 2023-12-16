أستاذ علوم سياسية: الهيئة الوطنية أدارات الانتخابات بشكل جيد وتنظيمي ورقابي رائع

أكد الدكتوررضا فرحات استاذ العلوم السياسية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور متميز لهذه الانتخابات في إدارتها بشكل جيد، فالدور اللوجيستي والتنظيمي رائع والدور الرقابي كان متميزا، وأيضا الدور التوعوي في حث الناخبين على المشاركة في الإنتخابات، مشيرا أن الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا صحفيا الإثنين للإعلان عن نتيجة انتخابات الرئاسة.



وقال فرحات خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدى، إن العملية الإنتخابية ظهرت بشكل متكامل لم يجعل مجالا للشك في اي أمور تثير اي مجال للطعن و التشكيك في نزاهة العملية الإنتخابية.

مصر هي الدولة الوحيدة التي مازلت لديها قاضي لكل صندوق أقتراعي

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي مازلت لديها قاضي لكل صندوق فهناك ١٥ ألف قاضي يشرفون على العملية الإنتخابية، واحتوت اللجان العامة على قضاة، مؤكدا انه من الجديد وحود قاضي للجنة المتابعة، لمتابعة العملية الإنتخابية.

نزاهة العملية الأنتخابية



تابع:التصاريح التي أعطيت للمنظامات والهيئات والإعلام ووسائل الإعلام والمتابعين الدوليين والمحلين، فتواجد ٥٢٨ متابع أجنبي و ٢٢٣٤٠ متابع محلي أدي للاطمئنان لنزاهة العملية الإنتخابية، وكانت تضم الأنتخابات العديد من الأئتلافات مثل نزاهة وبعثة جامعة الدول العربية، الأتحاد الأفريقي والكوميسا، ودعوة النائب محمد أبو العينين وبعثة دول المتوسط،.