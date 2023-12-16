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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرسى علم تستضيف المؤتمر السنوي لأكبر وأهم منصة للحجز السياحي الإلكتروني ببولندا

صدى البلد

نظمت منصة الحجز الإلكتروني Wakacje.pl التى تعد أكبر وأهم منصات الحجز السياحي الإلكتروني بالسوق البولندي مؤتمرها السنوي بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقد تم اختيار مدينة مرسى علم لإقامة هذا المؤتمر لكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية التى تحظى بشعبية كبيرة بالسوق البولندي.

وتضمن الوفد المشارك في المؤتمر أعضاء مجلس إدارة المنصة برئاسة السيد Darusz Gorzny رئيس مجلس الإدارة، وأهم 350 وكيل سياحي بالسوق البولندى والذين تم اختيارهم بناءً على حجم المبيعات التى حققوها خلال العام الماضي.

 أكد عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على أهمية السوق البولندى بالنسبة للسياحة المصرية حيث يعد أحد أهم الأسواق المستهدفة والمصدرة للسياحة إلى المقصد المصري.

كما أشار إلى أن استضافة هذا المؤتمر  تأتى فى إطار تدريب وتعريف ممثلي مكاتب البيع بالسوق البولندي بالمستجدات التى يشهدها قطاع السياحة في مصر والمزايا النسبية للمقصد السياحي المصري والتي تمنحه ميزة تنافسية دون غيره من المقاصد المنافسة بين دول العالم، بالإضافة إلى التأكيد على ثقة السائح البولندى فى المقصد السياحى المصرى وتعريفه بالجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بقطاع السياحة والتي من بينها تطوير البنية التحتية ولاسيما في المقاصد السياحية، والتي من بينها تطوير شبكة المواصلات بما يسهل حركة انتقال السائحين بين المدن المصرية ويساهم في الربط بين المقاصد الثقافية والمقاصد الشاطئية وهو ما يساهم في جعل زيارة مصر تجربة سياحية فريدة من نوعها.

وعلى هامش المؤتمر، تم تنظيم برنامج سياحى للوفد المشارك في المؤتمر إلى مدينة الأقصر  لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها، إلى جانب استمتاعهم بالأنشطة البحرية ورحلات السفارى التي تعرفوا عليها وقاموا بتجربتها بمدينة مرسى علم بما يسهم فى زيادة المبيعات للمقصد السياحى المصرى كون مكاتب البيع هى نقطة التواصل المباشرة مع السائح الذى يبحث عن السفر.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عدد من ورش العمل التى تم خلالها استعراض المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المختلفة التى ينفرد بها المقصد السياحى المصرى.

كما قام رئيس مجلس إدارة المنصة بالإعلان عما تحقق من مبيعات خلال العام السابق وخطته للعام القادم، كما قام بتكريم أفضل المكاتب تحقيقاً للمبيعات خلال العام.

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