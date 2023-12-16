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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات طنطا تؤجل محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل عمه وآخر لـ20 ديسمبر

أسرة الضحية ناجي
أسرة الضحية ناجي غطاس صاحب واقعة الثأر بالغربية

قرر رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم تأجيل جلسة محاكمة  عامل انهي  حياة نجل عمه ثأرا لوفاة والده بالاشتراك مع آخر إلى 20 ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك سط حراسة أمنية مشددة بمحيط مجمع المحاكم وسط تواجد أهلية الضحية وأقارب المتهم .

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وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية نجحت في ضبط عامل انهي حياة نجل عمه شاب بواسطة أداة حادة "مطواة" انتقاما وثأرا لوفاة شقيقه منذ أكثر من 20 سنة بسبب خلافات أسرية بقرية كفر كلا الباب بمركز السنطة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي السنطة المركزي.

وخيمت في ذاك الوقت حالة من الرعب والفزع الشديدين بين صفوف الأسر والعائلات بقرية كفر كلا الباب عقب مقتل الشاب يدعي "ناجي غطاس" على يد المدعو (ع.غ) بعدما أقدم  القاتل علي استخدام سلاح ابيض (مطواه) وقام بنحر المجني عليه وفر هاربا.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بانتقال قوه امنية مدعومة بتشكيلات ودوريات الشرطة إلي مكان الحادث وبعمل التحريات الاوليه وبسؤال أهل المنطقه.

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كما تبين أن سبب ارتكاب جريمة القتل  هو الثأر وتم التحفظ على كاميرات المراقبه الموجوده بالمنطقة لتفريغها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

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