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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات طنطا تنظر ثاني جلسات محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته وابنتيه

جنايات طنطا
جنايات طنطا

تنظر محكمة جنايات طنطا بالدائرة الرابعة بمحافظة الغربية، اليوم ثاني جلسات محاكمة  المتهم بإنهاء حياة زوجته الصيدلانية وابنتيه خنقا بدائرة قسم أول طنطا.

وشهدت الجلسة الماضية وصول المتهم  من محبسه وسط حراسة مشددة، حيث تم وضعه داخل قفص قاعة المحاكمة.

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وأحالت النيابة العامة، المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد أن تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بأزمة نفسية نتيجة تراكم الديون عليه.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه خطط للتخلص من زوجته صيدلانية طنطا وابنتيه في أثناء النوم بسبب تراكم الديون عليه، واستغل نومهن ودخل غرفة الأم وقبض بيديه حول رقبتها ولم يتركها إلا جثة هامدة، وكرر ذات التصرف مع ابنتيه، وبعد أن تأكد من موت زوجته وابنتيه حاول التخلص من نفسه عن طريق فتح الغاز في الشقة لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، بعد أن امتلاءت الشقة بالغاز.

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وتابع المتهم بقتل زوجته صيدلانية وابنتيه بأنه فتح باب شقته وخرج تاركًا الغاز في الشقة حتى يكون حجته أمام جهات التحقيقات في أن الوفاة سببها الغاز، لكن شقيقة زوجته اتهمته بارتكاب تهمة قتل زوجته وابنتيها بعد أن عثرت عليهن جثث هامدة، وألقي القبض على المتهم بعد ساعات من الجريمة.

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