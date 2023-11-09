تأجيل محاكمة شاب أنهى حياة والده بإشعال النيران في جسده لجلسة 7 ديسمبر

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، تأجيل جلسة محامي المتهم "حمدي. س"، لاتهامه بإشعال النيران في والده والتسبب في وفاته نتيجة خلاف سابق بينهما على إدارة الكشك الخاص بالأسرة، إلى جلسة النطق بالحكم 7 ديسمبر.

كانت إحدى قرى مركز طنطا شهدت قيام مندوب دعاية بالإقدام على إشعال النيران في والده داخل كشك لخلاف بينهما، ما أدى إلى إصابته بحروق متعددة في الجسم وتوفي فور نقله للمستشفى متأثرا بها.

ونجح رجال مباحث الغربية في ضبط المتهم الذي فر هاربا إلى القاهرة، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وتمت إحالة القضية للمحاكمة الجنائية التي أصدرت قرارها المتقدم.

وكانت هيئة المحكمة عقدت جلسة محاكمة المتهم "ح. س"، مندوب دعاية بإحدى الشركات الخاصة، والمقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز طنطا، في واقعة اتهامه بقتل المجني عليه والده “س. ذ” عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك طبقا لقرار الإحالة من جهات التحقيق بغرب طنطا الكلية ومركز طنطا.

كما شرع المتهم في ارتكاب بجريمته إثر خلاف سابق مع والده المجني عليه بشأن إدارة كشك محل الواقعة، حيث بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض أداة معجلة للاشتعال زجاجة جازولين، وتوجه إلى المكان الذي أيقن فيه تواجده به وهو الكشك محل الواقعة، وما إن ظفر به حتى أضرم النيران بالكشك والمجني عليه حال تواجده بداخله قاصدا من ذلك إرهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.

كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان أضرم النار عمدا بمكان معد للسكن الكشك والمملوك للمجني عليها شقيقته “ن”، بأن قام بسكب مادة معجلة للاشتعال جازولين على واجهة الكشك، وقام بإيصال مصدر حراري “قداحة”، ونشب الحريق على النحو الثابت بتقرير الأدلة الجنائية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وبذلك يكون المتهم ارتكب الجناية والجنحة وفق قانون العقوبات.