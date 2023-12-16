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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات مؤكدة.. "حزب الله" يعلن استهداف جنود ‏إسرائيليين في ثكنة راميم

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

أعلن حزب الله، اليوم السبت، أنه شن هجوما ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بطائرة مسيرة أسفرت عن إصابات مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال.

وأصدر الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، بيانا، أوضح فيه أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر اليوم ‏السبت 2023-12-16، هجومًا جويًّا بطائرة مسيّرة انقضاضيّة، على تموضع لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية ​هونين​ اللبنانية المحتلة)؛ ما أدّى إلى ‏سقوط إصابات مؤكّدة بين أفراده".

وتشهد الحدود اللبنانية، اشتباكات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي على مدار الشهرين الماضيين، بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأسفرت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.

حزب الله استهداف جنود ‏إسرائيليين طائرة مسيرة ثكنة راميم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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