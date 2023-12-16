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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أميرة عبد العظيم تفجع بوفاة شقيقها.. تفاصيل

أميرة عبد العظيم
أميرة عبد العظيم

نشرت الإعلامية أميرة عبد العظيم تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن وفاة شقيقها.

وقالت أميرة عبد العظيم : “أخويا أسامة فى ذمة الله” ولم تعلن عن موعد جنازة وعزاء الراحل. 

أميرة عبد العظيم 

أميرة عبد العظيم 

وأكدت الإعلامية أميرة عبد العظيم، سبب عدم  استمرارها في تقديم برنامج " ليلتي " على التليفزيون المصري، مثلما كانت تفعل سابقا.

وقالت أميرة عبد العظيم في حوارها  مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" كنت أستضيف رموز الفن في الغناء والتمثيل في مصر والوطن العربي بدون مقابل في البرنامج ".

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وأضافت أميرة عبد العظيم :" الفنانين كانوا يظهرون في برنامج ليلتي  الذي اقدمه وكانوا في منتهى السعادة لأنهم يظهرون على التلفزيون المصري ".

ولفتت  :"   احنا كنا بنعمل تريند بقيمة فن الفنان الذي نقوم باستضافته وكي نقوم بتنفيذ هذا الأمر مرة اخرى الأن صعب ".

وتابعت أميرة عبد العظيم:" أي فنان الآن يتم طلبه  للظهور في أي برنامج بيطلب فلوس وهذا من حقه أيضا وبالتالي لا توجد محطة تستطيع أن تتحمل تكاليف ظهور الفنانين في بعض البرامج ".

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