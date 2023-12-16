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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كامافينجا يقترب من العودة لـ ريال مدريد بعد التعافي من الإصابة

صدى البلد

تقترب عودة النجم الفرنسي أوريلين تشواميني إلى تدريبات الفريق الأول في ريال مدريد، وفقًا لتقارير صحفية إسبانية.

 كان تشواميني قد تعرض لإصابة في أكتوبر الماضي، وكان من المتوقع أن يعود في يناير 2024، ولكن يبدو أنه استجاب بشكل إيجابي لبرنامج العلاج الخاص به.

ووفقًا لإذاعة "ريليفو" الإسبانية، شارك تشواميني في التدريبات، وقد يظهر للمرة الأولى في مباراة ضد فياريال يوم الأحد، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

تشير التقارير إلى أن اللاعب تعافى بسرعة من الإصابة، مما يجعل عودته ممكنة قبل الموعد المحدد من قبل الأطباء.

تعاني ريال مدريد من غياب العديد من لاعبيه بسبب الإصابات، بما في ذلك حالات قطع بالرباط الصليبي لكورتوا وميليتاو، بالإضافة إلى غياب فينيسيوس جونيور وكامافينجا.

الرباط الصليبى الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور فرنس فينيس فينيسيوس كامافينجا

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