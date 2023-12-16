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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أخصائية تغذية علاجية تنصح بتناول كبسولة الجراسينيا لفقدان الوزن والدهون الموضعية

هبة حسام أخصائية
هبة حسام أخصائية التغذية العلاجية

أكدت الدكتورة هبة حسام اخصائية التغذية العلاجية، أن مقاطعة السكريات مرة واحدة في الطعام خطر كبير ولكن يمكن منع السكر المعلب والسكر الموجود بالمواد الحافظة، مع استمداد السكر من الفاكهة، بحيث يتم تقليل السكر تدريجيا لان مقاطعة السكر مرة واحدة يصيب الفرد بالصداع والاكتئاب الكبير.

ونصحت حسام من خلال برنامج مطبخ البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الشيف سارة سمير، بتقليل كمية السكريات، مضيفة ان هناك مساعدات تعمل على التحكم والسيطرة على الشهية وتزيد من معدل الحرق وهو كورس الكبسولات.

ما هو كورس ال 3 كبسولات لفقدان الوزن؟

وأوضحت ان اول كبسولة في كورس الكبسولات هي قشور السيليوم مع ٢ كوب من الماء، والكبسولة الثانية هي كبسولة الجراسينيا فهي الحل الوحيد للدهون الموضعية فهذه الكبسولة تعمل على تفتيت الدهون المعقدة وتحولها الى دهون بسيطة، وتذيب مناطق السمنة الموضعية في البطن والأرداف واللغد والظهر فالجراسينيا تحولها لدهون بسيطة فهي تساعد على نحت شكل الجسم، والكبسولة الثالثة هى كبسولة القهوة الخضراء و المسئولة عن ثبات الوزن فهي تمنع سقوط الشعر وتمنع شحوب البشرة وتساعد على نظارة الوجه، وتزيد من النشاط والتركيز والإدراك الذي يحتاجه الإنسان مع النظام الغذائي.

كبسولة الجراسينيا السكر التغذية العلاجية نحت شكل الجسم كبسولة قشور السيليوم كبسولة القهوة الخضرء

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