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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عمر هشام طلعت: المراكز التجارية في مشروعاتنا تجذب علامات تجارية تحقق أعلى مبيعات .. فيديو

صدى البلد

قال عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، إن المجموعة تجري دراسات سوقية قبل إنشاء المراكز التجارية بمشروعي مدينتي والرحاب للتعرف على احتياجات سكان المشروعين، وكذلك احتياجات سكان منطقة شرق القاهرة بأكملها.

أضاف عمر  هشام، في كلمته عقب توقيع اتفاقية مع مجموعة "فيصل الرشيد" لافتتاح أحدث فروع للعلامة التجارية "النصر" في مول "ايست هب" بمدينتي ومول "افينيو الرحاب" ، أنه بناءً على هذه الدراسات يتم إنشاء مراكز تجارية تتنوع سواء في الأنشطة بين تجارية وإدارية وطبية، أو في المساحات المتاحة للعلامات التجارية، وذلك لخلق قوة شرائية ، ولذا فأن العلامات التجارية التي تفتتح فروعًا في مولات الرحاب ومدينتي تحقق أعلى مبيعات بين فروعها في مصر.

من جانبه قال المهندس خالد فتحي، رئيس القطاع التجاري بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مشروع إيست هب من احدث المراكز التجارية المتكاملة في مدينتي ، يضم 420 وحدة تجارية، و200 وحدة طبية، إضافة إلى 630 وحدة كرافت زون بمساحة إيجارية 120 ألف متر مربع، مما يضعه في صدارة المشروعات التجارية في المنطقة، ويخدم المشروع سكان مشروعات مدينتي والمستقبل والعاصمة الإدارية.

من جهته قال مؤمن الصوفي، المدير الإقليمي لمجموعة فيصل الرشيد :"يسعدنا افتتاح فرعين للعلامة التجارية النصر بمولات تجارية في مدينتي والرحاب، لتقديم أعلى مستوى من الجودة لعملاء طلعت مصطفى، ونتمنى استمرار التعاون مع المجموعة في كل المراكز التجارية الأخرى".

أضاف أن مجموعة فيصل الرشيد تستهدف زيادة عدد فروعها في مصر إلى 100 فرع بحلول عام 2025، على أن تستكمل خطتها التوسعية للوصول إلى 300 فرع بحلول عام 2030، وعلى المستوى الإقليمي تعتزم افتتاح أول فرع في ليبيا في عام 2024، وإضافة فروع أخرى بمختلف دول شمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

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طلعت مصطفى عمر هشام طلعت مصطفي محلات النصر مدينتي الرحاب

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