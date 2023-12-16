لا علاقة له بغزة.. محلل سياسي: فتح تحقيق مع بايدن مسألة سياسية بحتة

علق مهدي عفيفي المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، على الاتهامات الموجهة إلى بايدن ومحاولات عزله وفتح تحقيق رسمي معه.

وقال مهدي عفيفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"فتح تحقيق رسمي مع بايدن يعتبر مسالة سياسية بحتة داخل أمريكا ولا ترتبط بأحداث غزة ".

وأضاف مهدي عفيفي: "مجلس النواب الأمريكي يحاول أن يشير إلى أن بايدن استغل سلطاته عندما كان نائبا لأوباما واستفاد من التعامل مع شركات في أوكرانيا".

وأضاف مهدي عفيفي: "إسرائيل تعتبر الولاية الأولى داخل الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار مهدي عفيفي إلى: "بايدن ارتكب أكبر خطأ في حياته بأنه صرح بنفسه بأنه صهيوني وأنه داعم كبير لإسرائيل".