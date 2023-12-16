ساندرز يطالب بحظر المساعدات.. تزايد الضغوط على بايدن للتوقف عن دعم الاحتلال

يتزايد الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن يوما بعد أخر في ظل تفاقم العدوان الصهيوني وحرب الابادة التي يشنها الاحتلال على غزة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ويظهر هذا الضغط المتزايد من خلال المظاهرات التي تخرج يوميا في أنحاء متفرقة بأمريكا للمطالبة بوقف الحرب الصهيونية على غزة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المحتجين لا يكتفون بالوقوف أو بتنظيم المسيرات بالشوارع بل أصبح المحتجون يتواجدون في أماكن النواب الأمريكيين وفي مكاتبهم وفي مؤتمرات المسئولين، هذا علاوة على عدد من الاعتراضات التاريخية في وزارة الخارجية الأمريكية واستقالة بعض المسئولين.

وفي هذا السياق، قدم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز مشروع قرار بمجلس النواب يوم الجمعة يطلب فيه تقريرا من إدارة بايدن حول القصف الإسرائيلي لغزة.

واعتبر ساندرز أن الخسائر الفادحة التي يتكبدها المدنيون تفرض النقاش بموجب بند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكية التي تحظر المساعدة الأمنية لأي حكومة "تتورط في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا".

ويسمح للكونجرس بالتصويت للمطالبة بتقرير عن ممارسات حقوق الإنسان في دولة ما.

وإذا تمت الموافقة على مشروع قرار طلب المعلومات، يجب على وزارة الخارجية تقديم تقرير في غضون 30 يوما، وإلا سيتم قطع كل المساعدات الأمنية للدولة المعنية.