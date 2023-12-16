الهسبان والأمريكان اللاتينيون يدعمون ترامب ويرفعون الكارت الاحمر لـ بايدن.. تقرير

عندما ترشحت ميشيل بينا كمرشحة عن الحزب الجمهوري للمجلس التشريعي لولاية أريزونا الامريكية في منطقة تسكنها أغلبية من ذوي الميول الديمقراطية والاسبانية ويطلق عليهم “الهسبان” على الحدود المكسيكية، لم يصدق إلا قليلون أنها قادرة على الفوز.

بينا، ابنة مهاجر مكسيكي، كانت متطوعة في المدرسة وأم عازبة دون أي خبرة سياسية.

لقد بدأت بميزانية حملتها تبلغ 1600 دولار فقط. ومع ذلك فقد حققت انتصارا مفاجئا العام الماضي في المنطقة التي تفصلها عن المكسيك أميال من الجدار الحدودي الذي بني في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لإبعاد الأشخاص السيئين.

وقال الرجل البالغ من العمر 49 عاما في مقابلة من 'اللاتينيون يتجهون بشدة نحو الديمقراطيين هناك طوال الوقت. لكنهم رأوني شخصا عاديا، وعندما تحدثنا، أخبرني الكثير من الناس أن الأمور لا تسير على ما يرام، مدينتها الأصلية يوما.

وأضافت أن المخاوف السائدة لدى العديد من الناخبين كانت ارتفاع أسعار الغذاء والغاز وفرص العمل وجودة المدارس وليس القضايا المتعلقة بحقوق الأقليات.

ويسلط فوز بينا المفاجئ الضوء على الكيفية التي يحول بها عدد متزايد من الناخبين من أصل إسباني ولاءهم لترامب والمرشحين الجمهوريين في أريزونا وغيرها من الولايات التي تشهد معركة انتخابية، وذلك وفقًا لمقابلات مع خمسة محللين جمهوريين وديمقراطيين.

إنه اتجاه مثير للقلق بالنسبة للرئيس الديمقراطي جو بايدن بينما يستعد لمباراة العودة المحتملة في الانتخابات العامة مع ترامب في نوفمبر 2024. ويمثل اللاتينيون، الذين يميلون عادة إلى الديمقراطيين، أكبر أقلية في الهيئة الانتخابية الأمريكية، حيث يشكلون ما يقرب من خمس السكان. وسوف تلعب دورًا محوريًا في عدد قليل من الولايات المتأرجحة التي ستقرر نتيجة الانتخابات.

في ولاية أريزونا على سبيل المثال، حيث يلوح سباق متقارب.

وثلث السكان من أصل إسباني في الولاية، التي فاز بها بايدن بفارق 10 آلاف صوت فقط في السباق الرئاسي الأخير. وفي المنطقة الجنوبية الغربية التي فاز بها بينا العام الماضي، يفوق عدد الديمقراطيين المسجلين عدد الجمهوريين بأكثر من 12%.

وفي عام 2020، ارتفعت حصة ترامب الوطنية من الناخبين من أصل إسباني بنسبة 8 نقاط مئوية إلى 36%، مقارنة بانتخابات عام 2016، وفقًا لمركز بيو للأبحاث غير الحزبي.

وفي الآونة الأخيرة، وجد استطلاع أجرته رويترز/إبسوس وشمل ما يقرب من 800 من البالغين من أصل إسباني هذا الشهر أن ترامب يتقدم بفارق ضئيل على بايدن في الدعم، بنسبة 38٪ إلى 37٪. كان لنتائج الاستطلاع فاصل مصداقية، وهو مقياس للدقة، يبلغ حوالي 4 نقاط مئوية في كلا الاتجاهين.

وقال روي تيكسيرا، المحلل السياسي الديمقراطي المخضرم الذي أمضى عقودًا في دراسة اتجاهات التصويت لذوي الأصول الأسبانية: 'تشير جميع البيانات التي رأيناها منذ انتخابات عام 2016 إلى وجود ضعف كبير في الدعم الديمقراطي بين ذوي الأصول الأسبانية'.

وقال تيكسيرا إن الديمقراطيين يركزون بشدة على قضايا من بينها حقوق التصويت وكيف يشكل ترامب تهديدا للديمقراطية.

وأضاف 'إنهم يرقصون حول القضية الأولى وهي ارتفاع الأسعار'. 'هذا ليس ما يريده الناخبون من الطبقة العاملة من حزب سياسي.'

يتم دعم مثل هذه التأكيدات من خلال استطلاع للرأي أجرته منظمة UnidosUS، وهي أكبر مجموعة مناصرة لاتينية غير ربحية، في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي وجد أن القضايا الرئيسية بالنسبة للناخبين من أصل إسباني هي التضخم والوظائف والاقتصاد.

ويرفض الديمقراطيون الاقتراحات بأنهم يركزون على القضايا الخاطئة. ويشيرون إلى الاستثمار الضخم من جانب حملة بايدن في انتخابات 2020، والحزب الديمقراطي في انتخابات الكونجرس 2022، لعرض إعلانات في ولايات رئيسية حول قضايا تشمل نمو الوظائف وتحسين الاقتصاد للأسر العاملة.

طرق على الأبواب

استخدم بينا استراتيجية الحملة التي ظل الجمهوريون ينفذونها لعدة سنوات لجذب المزيد من الناخبين من أصل إسباني: إظهار الظهور في أحياء الطبقة العاملة، وتشغيل المزيد من الإعلانات التليفزيونية والإذاعية باللغة الإسبانية، وفتح مكاتب ناطقة بالإسبانية، ومحاولة إقناع الناخبين بأن الجمهوريين يؤيدون الجمهوريين. يمكنهم تحسين وضعهم أكثر من الديمقراطيين.

وافتتحت اللجنة الوطنية الجمهورية مراكز مجتمعية لذوي الأصول الأسبانية في 19 ولاية في عام 2022 - بما في ذلك اثنتان في أريزونا - حيث تم تدريب المتطوعين على طرق الأبواب وإجراء المكالمات باللغة الإسبانية.

وفي ولاية أريزونا، دعم الجمهوريون التشريع الذي يعتقدون أنه يروق للطبقة العاملة من ذوي الأصول الأسبانية، بما في ذلك 'مشروع قانون تامالي' الذي كان من شأنه أن يخفف القواعد المتعلقة ببيع الأطعمة المصنوعة في المطابخ المنزلية. واستخدم الحاكم الديمقراطي للولاية حق النقض ضد هذا الإجراء هذا العام لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة.

وقالت بينا إنها طرقت مئات الأبواب في مناطق الطبقة العاملة في مدن صغيرة مثل سان لويس برسالة تركز على تحسين المدارس وخفض الأسعار وحب الأسرة. وسمعت مخاوف الناخبين بشأن السياسات الاجتماعية التي يدعمها العديد من الديمقراطيين، بما في ذلك الحمامات المحايدة جنسانيًا في المدارس.

وقال بينا: 'لقد رأوا أنني جمهوري، وكان ذلك منظوراً جديداً لكثير من الناس'، لأن القليل منهم تحدثوا مطولاً مع مرشح جمهوري من قبل.

كان انتصار بينا بمثابة زلزال سياسي طفيف في ولاية أريزونا. وتوقع الديمقراطيون أن يفوزوا بمقعدي المنطقة، وهو ما كان سيخلق تعادلًا بنسبة 30-30 في مجلس النواب بالولاية، مما يحرم الجمهوريين من أغلبيتهم.

هزم بينا الديموقراطي خيسوس لوغو جونيور بما يزيد قليلاً عن 3000 صوت، أي 4% من الأصوات.

ويقول الديمقراطيون إنهم بذلوا جهودًا مماثلة في الحملة الانتخابية على الأرض. وقال لوجو، وهو عامل اجتماعي، لرويترز إنه ترشح على أساس برنامج للحد من التشرد والعنف المنزلي وتعاطي المخدرات وزيادة موارد الصحة العقلية وإصلاح العدالة الجنائية.

يرفض اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا الاقتراحات التي خسرها أمام بينا بسبب القضايا التي تم التركيز عليها. وقال إنها فازت لأن الجمهوريين استخدموا تكتيكًا سياسيًا يُعرف باسم 'الطلقة الواحدة': ترشيح مرشح واحد فقط في منطقة ذات مقعدين، مما يزيد من فرصة فوز الجمهوريين بمقعد واحد بدلاً من خسارة كليهما.

وقال مات باريتو، مسؤول استطلاعات الرأي اللاتيني الرئيسي لحملة بايدن لعام 2020، إن ساحة اللعب في عام 2024 ستكون مختلفة. وقال إن مسابقة 2020 كانت بمثابة صراع في بعض المناطق بسبب جائحة كوفيد-19، عندما استجاب الديمقراطيون - على عكس الجمهوريين - لتحذيرات الحكومة ولم يقوموا بحملات من باب إلى باب أو فتح مكاتب في الأحياء ذات الأصول الأسبانية.

وقال جيسون ميلر، المتحدث باسم حملة ترامب، إن ترامب سيركز على القضايا المهمة للناخبين من أصل إسباني، بما في ذلك الاقتصاد والجريمة والحدود الجنوبية. وقال ميلر: “سيكون الناخبون من أصل إسباني مهمين للغاية في عام 2024”.

دعم الجدار الحدودي

وقال المحلل الديمقراطي تيكسيرا إن حزبه ارتكب خطأً جوهرياً في الدورات الانتخابية الأخيرة: بافتراض أن الناخبين من أصل إسباني سيعتبرون الخطاب الصارم الذي يستخدمه ترامب وزملاؤه الجمهوريون ضد المهاجرين غير الشرعيين عنصرياً.

وقال تيكسيرا، في إشارة إلى المهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة دون تأشيرات: 'إن نسبة كبيرة من السكان ذوي الأصول الأسبانية، وخاصة ذوي الأصول الأسبانية من الطبقة العاملة، منزعجون للغاية من الهجرة غير الشرعية'.

يجد العديد من ذوي الأصول الأسبانية خطاب ترامب مهينًا ويصوتون لصالحه