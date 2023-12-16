«الحوثيين»: أوقفنا الخط الملاحي إلى «إسرائيل» عبر البحر الأحمر بشكل شبه كامل

قال عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله “الحوثيين”، محمد البخيتي ، اليوم السبت، أنهم استطاعوا وقف الخط الملاحي إلى "إسرائيل" عبر البحر الأحمر بشكل شبه كامل.

وأكد البخيتي أنهم مستمرون في استهداف عمق الاحتلال الإسرائيلي، وستتوسع عملياتهم إذا لم يتوقف العدوان على غزة.

ولفت البخيتي إلى أن موقفهم بالنسبة لغزة هو غير خاضع للمساومة.

وأكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله اليمنية أن هناك تكتم من العدو "الإسرائيلي" لإخفاء خسائره فيما يتعلق بجبهة اليمن.

وتابع البخيتي أن أي خطوات حقيقية لإدخال المساعدات الإنسانية واستمرار إيصال الغذاء والدواء لغزة ستساهم في خفض التصعيد فقط.