عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«الحوثيين»: أوقفنا الخط الملاحي إلى «إسرائيل» عبر البحر الأحمر بشكل شبه كامل

صدى البلد

قال عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله “الحوثيين”، محمد البخيتي ، اليوم السبت، أنهم استطاعوا وقف الخط الملاحي إلى "إسرائيل" عبر البحر الأحمر بشكل شبه كامل.

وأكد البخيتي أنهم مستمرون في استهداف عمق الاحتلال الإسرائيلي، وستتوسع عملياتهم إذا لم يتوقف العدوان على غزة.

ولفت البخيتي إلى أن موقفهم بالنسبة لغزة هو غير خاضع للمساومة.

وأكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله اليمنية أن هناك تكتم من العدو "الإسرائيلي" لإخفاء خسائره فيما يتعلق بجبهة اليمن.

وتابع البخيتي أن أي خطوات حقيقية لإدخال المساعدات الإنسانية واستمرار إيصال الغذاء والدواء لغزة ستساهم في خفض التصعيد فقط.

الاحتلال الاسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية إدخال المساعدات احتلال الاسرائيلي الخط الملاحي المساعدات الانسانية العدو الاسرائيلي خفض التصعيد حركة أنصار الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة بشعه تهز مدينة نصر.. ابن يزهق روح والدته وقرار عاجل من النيابة

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

يوم الثلاثاء القادم.. حزمة إجراءات وقرارات جديدة من الرئيس لإسعاد المصريين

موضوعات متعلقة

كارثة| وزيرة الصحة الفلسطينية: إسرائيل تدفن مواطنينا «أحياء».. وأطالب بتحقيق دولي عاجل

كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال غرب بيت لاهيا

وفد من الخارجية الإماراتية يزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

تعليق أبو عبيدة على مصرع 3 أسرى لدى المقاومة بنيران إسرائيلية

في توابيت أم أحياء؟.. كتائب القسام توجه رسالة قوية للاحتلال بشأن الأسرى

القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط 14 مسيرة في البحر الأحمر

تركيا تكشف موعد توقيع إتفاقية مع رومانيا وبلغاريا لإزالة ألغام البحر الأسود

السفارة التركية لدى طهران تدين الهجوم على مقر شرطة مدينة راسك بإيران

ترشيحاتنا

أحمد موسى عن فوز الأهلي على اتحاد جدة: بنزيما ميسواش مليون دولار

رقم سلبي مميز لـ مانشستر سيتي مع جوارديولا

القبض على 90 ناشطًا من حماس.. جيش الاحتلال يعلن انتهاءعملياته بمستشفى كمال عدوان

بعد إصابته.. موقف زيزو من المشاركة مع الزمالك أمام ساجرادا في الكونفدرالية

قبل السفر لكأس العالم للأندية .. مانشستر سيتي يسقط في الدوري الإنجليزي

صحف عالمية: أمسية كابوسية لـ«كريم بنزيما» بعد خسارة اتحاد جدة من الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

استعداد النجوم للسجادة الحمراء للفيلم السوداني وداعا جوليا .. صور

أزمة السكر انتهت| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين .. والكيلو بـ27

فستان جرئ.. مي عمر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ