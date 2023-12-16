نصر سالم: إسرائيل صاحبة المصلحة الأولى فيما يحدث بمضيق باب المندب

علق اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع سابقاً على التوترات التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر مع استهداف الحوثيين للبواخر والناقلات البحرية، وتأثير ذلك على حركة الملاحة في مضيق باب المندب.

وأضاف، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "المشكلة هنا أنه يتم تصدير كل ما يحدث في حركة الملاحة في البحر الأحمر للحوثيين في حين أنهم يتناسون أن ذلك كله يأتي في خضم أحداث غزة والعدوان الإسرائيلي عليه".

وأضاف " إسرائيل هي صاحبة المصلحة الأولى فيما يجري الآن في باب المندب حيث أن ما فعلته التحالفات الملاحية الكبرى الأربع اليوم هو بمثابة ضغط على المجتمع الدولي كله رغم أن هناك ثلاث تحالفات بحرية تقودها الولايات المتحدة في تلك المنطقة وكل تحالف مسؤول عن بقعة جغرافية معينة بداية من البحر الأحمر إلى بحر العرب ومنطقة باب المندب وقيادتها في البحرين وهي نفس قيادة الأسطول الخامس بالإضافة لمجموعة أخرى في التحالف يضم 32 دولة تتغير قيادتها كل ستة أشهر ومصر قادت تحالف التأمين خلال فترة من الفترات".

عملية التأمين

وواصل:" قوات التأمين موجودة وقادرة على القيام بعملية التأمين وما يقوم به الحوثيين لا يمكن أن يكون سبباً في إغلاق باب المندب على الاطلاق والحوثيين قالوا إنهم سيستهدفون السفن المتوجهة إلى ميناء إيلات وليس قناة السويس".

وأكد أن الضغط الذي يحدث الآن من تلك الدول؛ هو بمثابة ضغط على المجتمع الدولي والعالم الغربي، بما فيها واشنطن؛ لتقوم بتأمين السفن، وبالضرورة سفن إسرائيل".