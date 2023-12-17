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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يكشف أهمية ممارسة الرياضة بانتظام

أهمية ممارسة الرياضة
أهمية ممارسة الرياضة بانتظام

قال الدكتور وسام الدين عويني أخصائي العلاج الطبيعي، أن ممارسة الرياضة بانتظام لها العديد من الفوائد والأهمية للصحة العامة. 

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أهمية ممارسة الرياضة بانتظام

وأوضح “ أخصائي العلاج الطبيعي” من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد بعض النقاط التي توضح أهمية ممارسة الرياضة بانتظام والتى تتمثل فيما يلي:

تعزيز الصحة القلبية والوعائية: يعد ممارسة الرياضة بانتظام وسيلة فعالة لتقوية القلب والأوعية الدموية. تعمل التمارين الرياضية على تحسين القدرة القلبية وتخفيض ضغط الدم وتقليل مستويات الكولسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

تعزيز اللياقة البدنية: يعتبر ممارسة الرياضة بانتظام وسيلة فعالة لتحسين اللياقة البدنية. تشمل اللياقة البدنية العناصر الأساسية مثل القوة والمرونة والقدرة التحملية والتوازن. من خلال ممارسة التمارين البدنية المناسبة، يمكنك تعزيز هذه العوامل وتحسين أدائك البدني بشكل عام.

تحسين الصحة العقلية والعاطفية: تعتبر ممارسة الرياضة بانتظام وسيلة فعالة لتحسين الصحة العقلية والعاطفية. فالتمارين الرياضية تساهم في إفراز المواد الكيميائية في الدماغ مثل الإندورفينات التي تعزز الشعور بالسعادة وتخفف من التوتر والقلق. كما تساعد في تحسين التركيز والانتباه وتعزيز الشعور بالثقة بالنفس.

السيطرة على الوزن: يعد ممارسة الرياضة بانتظام عنصرًا مهمًا في مساعدتك على السيطرة على الوزن. التمارين الرياضية تساهم في حرق السعرات الحرارية وزيادة معدل الأيض، مما يساعد في خفض الدهون الزائدة وبناء العضلات.

تحسين جودة النوم: يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة النظامية في تحسين جودة النوم. فالنشاط البدني يساهم في تعزيز الاسترخاء وتخفيف التوتر، مما يجعل من الأسهل النوم والاستيقاظ منتعشًا.

هذه بعض الفوائد الأساسية لممارسة الرياضة بانتظام، ويجب أن يتم ممارستها بشكل منتظم وتحت إشراف ممارس رياضي أو مدرب مؤهل. يُنصح بمراجعة الطبيب قبل البدء في برنامج رياضي جديد، خاصة إذا كنت تعاني من أي حالة صحية محددة أو إصابة سابقة.

إصابة بأمراض القلب أهمية ممارسة الرياضة الإصابة بأمراض القلب التمارين الرياضية التركيز والانتباه السكتة الدماغية القلب والأوعية الدموية الكولسترول الضار اللياقة البدنية أمراض القلب والأوعية الدموية تعزيز الصحة خطر الإصابة بأمراض القلب قلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

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