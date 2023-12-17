أحمد سيد زيزو لن يجدد تعاقده مع الزمالك.. الغندور يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة وجود عروض لـ رحيل أحمد زيزو عن نادي الزمالك.

وقال خالد الغندور في تصريحات تليفزيونية: أحمد سيد زيزو لن يجدد تعاقده مع نادي الزمالك، مع اقتراب نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

وتابع: نادي الزمالك لديه مشاكل مالية كثيرة، والعروض الخاصة بزيزو بمبالغ مالية كبيرة، ولو المجلس الحالي عنده القدرة المالية إنه يحافظ على اللاعبين يبقى يتمسك بـ عدم رحيل زيزو.

ويلتقي الزمالك مع ساجرادا الأنجولي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الزمالك اللقاء برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في أول 3 جولات على فرق أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي.