حسن شحاتة: أتفاءل وأتشاءم في كرة القدم وأصريت على اللون الأحمر بنهائي 2006

كشف حسن شحاتة عن إيمانه بالتفاؤل والتشاؤم في كرة القدم وإصراره على اللعب باللون الأحمر في نهائي أمم إفريقيا 2006.

ورفض حسن شحاتة لعب منتخب مصر بالقميص الاحتياطي في نهائي البطولة.

وقال حسن شحاتة عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: "أصريت على اللعب بالقميص الأحمر في 2006 بسبب خوض 5 مباريات بذلك اللون وحققت الفوز، وبالفعل أنا أتفاءل وأتشاءم، ولذلك لماذا ألعب بلون مختلف".

وأضاف: "أبلغوني أن كوت ديفوار ستلعب باللون البرتقالي في النهائي وأصريت على اللعب باللون الأحمر في النهائي مهما حدث".

واختتم شحاتة تصريحاته: "عندما تعمل في مهنة صعبة مثل التدريب ستؤمن بأمور مثل التفاؤل والتشاؤم".