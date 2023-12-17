نداء عاجل من وزارة الأوقاف الكويتية إلى جميع المساجد بشأن وفاة الشيخ نواف الأحمد

وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، اليوم الأحد، أئمة جميع المساجد لأداء صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى في كل مساجد الدولة بعد صلاة ظهر الأحد.

وأعربت الوزارة، في بيان لها، عن أحر التعازي إلى أهل الكويت قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل، سائلة الله تعالى بمنه وكرمه أن يتغمد الفقيد الأمير الراحل بواسع رحمته وأن يوفق أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى.

وقبل قليل، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بتوجه موكب تشييع جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مقبرة الصليبخات.

وكانت قد الديوان الأميري الكويتي قد أعلن أمس السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.