صلاح مغاوري: العلاقات المصرية الكويتية شهدت تطوراً كبيراً خلال العشر سنوات الماضية|فيديو

تقدم الكاتب الصحفي صلاح مغاوري ، بالعزاء للشعب الكويتي عن وفاة أمير الكويت، مؤكداً أن العلاقات المصرية الكويتية أصيلة وثابته، و تجمع البلدين روابط أخوية في كثير من المجالات منذ فترات طويلة.

صلاح مغاوري: الكويت كانت داعماً رئيسياً لمصر بعد ثورة 30 يونيو

وأضاف صلاح مغاوري، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت تطوراً كبيراً خلال العشر سنوات الماضية ،و هناك زيارات متبادلة عديدة بين رؤساء الدولتين.

وأشار الكاتب الصحفي ، إلى أن دولة الكويت كانت داعماً رئيسياً لمصر بعد ثورة 30 يونيو، مضيفاً أن مصر دعمت أشقائها في الكويت في العديد من المواقف التي أحتاجت إلى دعمها.

وتابع صلاح مغاوري،" تنسيق المواقف في كافة المحافل الدولية كان السمة البارزة للعلاقات المصرية الكويتية،و كان هناك تطابق في وجهات النظر بينهم".