معمل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.. صندوق مكافحة الإدمان يكشف التفاصيل

أكد مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن نسبة التعاطي عام 2019 كانت 9%، ولكن الآن وبفضل الجهود التي قمنا بها مع الجهات المعنية بالدولة، وصلنا إلى نسبة لا تذكر وهي 0.5%.

وقال مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الصندوق افتتح معملا خاصا، من أجل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدا أن هذا المعمل خاص بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، للكشف عنهم وأيضا لعلاجهم.

وفقا لمعايير دولية

وتابع المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المعمل به أحدث الأجهزة العلاجية وهدفه تحليل عينات الكشف عن تعاطي المخدرات، مؤكدا أن المعمل حاصل على شهادة الأيزو، وتم إنشاؤه المعمل وفقا لمعايير دولية.