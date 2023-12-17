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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 100 ألف رأس ماشية ببني سويف ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين مواشي
تحصين مواشي

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري  ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.  

وقد تضمن التقرير ، الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 100 ألف و168 رأسا، منها 88 ألفا و555 من الأبقار، و10 آلاف و327 من الجاموس، و1286 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري.  

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جدير بالذكر  أن مديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتور أحمد الجبالي، أنهت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

بني سويف ببنى سويف تحصين الثروة الحيوانية محافظة بني سويف مديرية الطب البيطري ببني سويف مديرية الطب البيطري والوادي المتصدع وحمى الوادي المتصدع وزارة الزراعة

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