محافظة بني سويف.. انطلاق منافسات دوري منتخبات مجالس المدن لكرة القدم

انطلقت منافسات بطولة دوري منتخبات مجالس المدن لكرة القدم تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة خلال الفترة من 16 ديسمبر الجاري وحتى 10 يناير 2024 ،على كأس المحافظ، وتشرف عليها إدارة الرياضة ، وذلك، تحت إشراف هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة ، والأستاذ عبد الله سيف مدير إدارة الرياضة والمشرفين والإخصائيين بالإدارة.



حيث أوضح " الجبالي" أن البطولة يشارك فيها 16 من مراكز الشباب على مستوى المحافظة ، والتي تم تقسيمها إلى 4 مجموعات ، تضم المجموعة الأولى فرق ( الميمون ،اشمنت ، البرانقة ،حاجر بنى سليمان ) ، فيما تضم الثانية فرق ( قاى ، العبور ، دنديل ، بنى صالح ) ، بينما ضمت المجموعة الثالثة فرق ( بلفيا ،طحا البيشة ، بياض العرب ، نادى سمسطا ) ، في حين ضمت المجموعة الرابعة فرق (كوم أبو خلاد ، الحكامنة، أبو صير الملق ، سدمنت الجبل ).

وفيما يتعلق بنظام البطولة : تقام بين كل مجموعة دورى من دور واحد ثم يتم تصعيد الأول والثانى من كل مجموعة إلى دور الـــ8 باجمالى 8 فرق ، فيما تلعب الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب حتى المبارة النهائية ويتم تحديد موعد المباراة النهائية بالتنسيق مع المحافظة ، وأقيم "أمس "مباراتان بملعب نادي الشباب الرياضي ، ضمن منافسات المجموعة الاولى ، وأسفرت عن المباراة الأولى عن فوز فريق الميمون على أشمنت بــ 3 أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فريق البرانقة بــ 3 أهداف مقابل هدف على فريق حاجر بنى سليمان.