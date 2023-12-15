إصابة 7 أشخاص في حادث بطريق ميدوم بنى سويف

شهد طريق ميدوم كوم أبو راضي الواسطى ببني سويف، انقلاب تروسيكل، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق ميدوم كوم أبو راضي الواسطى ببني سويف بعد كمين الجيزاوية، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

وعلى الفور انتقلت سيارتين من سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، 7 مصابين وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.