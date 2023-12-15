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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين أكثر من 94 ألف رأس ماشية وأغنام في بني سويف

تحصين مواشي
تحصين مواشي

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض  الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية  الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.  

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وتضمن التقرير الذي تعده مديرية الطب البيطري، في هذا الشأن، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى  94 ألفا و257 رأسا، منها :83 ألفا و346 من الأبقار، و9763 من الجاموس، و1148 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة يوم 19 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.  

جدير بالذكر  أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "د. أحمد الجبالي" قد أنهت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

الحمى القلاعية والوادي المتصدع الحملة القومية للتحصين أمراض الحمى القلاعية مديرية الطب البيطري ببني سويف والوادي المتصدع وحمى الوادي المتصدع وزارة الزراعة مديرية الطب البيطري بني سويف ببنى سويف

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