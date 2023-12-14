سكرتير مساعد بني سويف يتفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير سوق الدهشوري

تابع سكرتير عام مساعد محافظة بني سويف اللواء سامي علام، سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف،الذي يتم تنفيذه تفعيلاً لبروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، في اطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير متطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها

حيث تفقد السكرتير العام المساعد مستجدات وسير العمل بالمشروع، والتي تضمنت الإشارة إلى استمرار سير العمل بالإنشاءات الجاري تنفيذها وفقًا للبرنامج الزمني، حيث تم إنشاء القواعد الخرسانية للأعمدة، فيما يجرى حالياً العمل في استكمال باقى الأعمال بالمشروع الذي يتم تنفيذه على مساحة تزيد عن 2900م،لإنشاء سوق حضاري، مؤكدً على توجيهات المحافظ بأهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والتوقيتات الزمنية للمشروع.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ، باستمرار المتابعة لأعمال التطوير، وتضافر جهود كافة الجهات ، لضمان انتظام سير العمل بالتوازي مع الحفاظ على سيولة الحركة بمحيط المشروع الذي يقع في منطقة حيوية بالمدينة العاصمة مشيراً إلى أن أعمال تطوير السوق تأتي ضمن الخطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية التى تتسبب فى أضرار بالمناطق السكانية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضاري

رافق السكرتير العام المساعد من أعضاء اللجنة التيسيرية المسؤولة عن المشروع كل من : الأستاذ هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، المهندس رامي رجب مدير عام التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة ومسؤولي الشركة المنفذة

