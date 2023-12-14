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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ سوق حضاري ضخم للسلع في بني سويف

محافظ بني سويف الدكتور
محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ضرورة تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجارية والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


وقال المحافظ - في بيان اليوم الخميس - إن الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام تعمل على الدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن بالقطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري يعرقل جهود الدولة التنموية.


من جانبه..أوضح مدير عام التفتيش المالي والإداري بالديوان العام أحمد محمد دسوقي جهود الإدارة خلال الفترة (16 - 30) نوفمبر الماضي بمجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية.


وأضاف أنه خلال الفترة المذكورة تم توجيه 41 حملة تفتيشية مفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة بواقع 5 زيارات لقرى (شريف باشا، وقمن العروس، وننا، وإبشنا، ودشطوط، وإدارة أملاك إهناسيا).


وتابع أنه تم تنفيذ 17 حملة تفتيش على قطاع الصحة شملت مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة وإدارات صحية، وبقطاعات التعليم، والزراعة، والتضامن، والطب البيطري، والشباب والرياضة والتموين تم تنفيذ 20 زيارة.

وعلى صعيد آخر، تفقد السكرتير العام المساعد للمحافظة سامي علام، سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف الذي يتم تنفيذه تفعيلًا لبروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية.


وتفقد مستجدات وسير العمل بالمشروع الذي يتم تنفيذه على مساحة تزيد على 2900 م لإنشاء سوق حضاري، لافتًا إلى توجيهات المحافظ، باستمرار المتابعة لأعمال التطوير وتضافر جهود كافة الجهات؛ لضمان انتظام سير العمل بالتوازي مع الحفاظ على سيولة الحركة بمحيط المشروع الذي يقع في منطقة حيوية بالمدينة العاصمة.

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