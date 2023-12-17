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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من روسيا بشأن تمديد تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

روسيا
روسيا

قال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف إن موسكو ليست متحسمة وليس لديها مصلحة في تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

 

وحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، أضاف باتروشيف، اليوم الأحد، أن هذا قرار سياسي إلى حد كبير، لكن روسيا ستواصل تصدير حبوبها، حيث أن لديها المشترين.

 

وأشار: "حجم صادراتنا من الحبوب، مع الأخذ في الاعتبار إنهاء صفقة الحبوب، لم ينخفض بأي حال من الأحوال، بل زاد قليلاً".

وانسحبت روسيا في يوليو الماضي من الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان من موانئها على البحر الأسود. 

وتقول موسكو إنها انسحبت من الاتفاق لأن الترتيب لم يكن يسلم الحبوب إلى الدول الأكثر فقرا، ولأنها لا تزال تواجه عوائق أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة.

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إعلان صادم من روسيا بشأن تمديد تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

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