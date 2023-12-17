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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين ساخرًا: روسيا لن تتنازل عن سيادتها مقابل السجق

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا إما أن تكون دولة ذات سيادة أو لا تكون موجودة على الإطلاق، مؤكدًا أنها ليست دولة تتنازل عن سيادتها مقابل السجق كبعض الدول.

وحسب “روسيا اليوم"، وصف بوتين خلال كلمته في مؤتمر روسيا الموحدة، مواطني روسيا الذين أظهروا بالفعل الإخلاص لواجبهم وبلدهم خلال المحن بأنهم ثروة البلد، قائلًا: "هؤلاء هم الأطباء والمعلمون والعلماء ورجال الأعمال والعمال والمهندسون في مؤسسات الدفاع وغيرها من المؤسسات الصناعية والمزارعون."

وأضاف أنه يتوقع منهم أن يصبحوا المرشحين الرئيسيين لحزب روسيا المتحدة في الانتخابات على مختلف المستويات.

ولفت إلى أن الجيش سيعمل كل ما بوسعه لحماية روسيا، مشيرًا إلى أن لدى البلاد روسيا واحدة فقط.

وأشار إلى أن الاتحاد الروسي يواجه تحديات تاريخية، ويتطلب حجمها بذل جهود متضافرة، مستطردًا أن المهم هو الاستعداد للمضي قدمًا وتحقيق المزيد.

بوتين روسيا الاتحاد الروسي السجق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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