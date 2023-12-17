مصر ترسل طائرتين لتقديم الدعم اللوجيستي للعملية الانتخابية في الكونغو.. صور

استقبل السفير هشام المقود سفير جمهورية مصر العربية في جمهورية الكونجو الديمقراطية، يرافقه ملحق الدفاع المصري، طائرتين مصريتين من طراز C130 في مطار ندجيلي الدولي في العاصمة كينشاسا، لتقديم الدعم اللوجستي لإجراء الانتخابات في موعدها والمقرر لها أن تنعقد يوم 20 الجاري، والتي ستسهم في نقل المواد الانتخابية وكذا الأفراد العاملين في اللجنة الانتخابية خلال الأيام القادمة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وحرصا من مصر على دعم المسار الديمقراطي واتمام الاستحقاق الدستوري في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وتواجد كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكونجولي، وكذا رئيس اللجنة الانتخابية في مراسم الاستقبال، حيث قاما بتحية أطقم الطائرتين.

وأعرب المسئولون الكونجوليون عن امتنانهم الشديد للمساهمة المصرية، كما نقلا تحيات وتقدير الرئيس الكونجولي "فليكيس تشيسكيدي" لمصر قيادة وشعباً لما تثبته مراراً وتكراراً من حرصها على الوقوف جنباً إلى جنب مع أشقاءها في الدول الأفريقية في الأوقات الحاسمة في تاريخها، وبما يثبت متانة العلاقات التاريخية بين مصر وجمهورية الكونجو الديمقراطية على المستويين الشعبي والرسمي.

مصر ترسل طائرتين لدعم إجراء العملية الانتخابية في الكونغو

مصر ترسل طائرتين لدعم إجراء العملية الانتخابية في الكونغو