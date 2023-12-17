عملية مشتركة مع القسام.. سرايا القدس تعلن تفجير عبوة ناسفة بمعدات إسرائيلية

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، أنه في عملية مشتركة مع كتائب القسام، تم تفجير عبوة شديدة الانفجار بدبابة اسرائيلية من نوع ميركافاة، وتم الإيقاع بطاقمها بين قتيل وجريح في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت سرايا القدس، إن مجاهديها اشتبكوا مع قوة صهيونية راجلة من 7 جنود في محور حي الشجاعية وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت سرايا القدس، أنها قصفت مستوطنات صوفا وحوليت في غلاف غزة برشقات صاروخية.

وأضافت في بيانها عبر "تلجرام"، إنها قصفت الحشود العسكرية الإسرائيلية في "جحر الديك" و"شرق المغازي" و"الشركة الهندسية" في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.