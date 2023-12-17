عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملية مشتركة مع القسام.. سرايا القدس تعلن تفجير عبوة ناسفة بمعدات إسرائيلية

مركبات إسرائيلية
مركبات إسرائيلية

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، أنه في عملية مشتركة مع كتائب القسام، تم تفجير عبوة شديدة الانفجار بدبابة اسرائيلية من نوع ميركافاة، وتم الإيقاع بطاقمها بين قتيل وجريح في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت سرايا القدس، إن مجاهديها اشتبكوا مع قوة صهيونية راجلة من 7 جنود في محور حي الشجاعية وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت سرايا القدس، أنها قصفت مستوطنات صوفا وحوليت في غلاف غزة برشقات صاروخية.

وأضافت في بيانها عبر "تلجرام"، إنها قصفت الحشود العسكرية الإسرائيلية في "جحر الديك" و"شرق المغازي" و"الشركة الهندسية" في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة والحشود العسكرية الإسرائيلية في عدة مناطق

سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي فلسطين كتائب القسام غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي بهدية عقب تألقه أمام الاتحاد

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

ترشيحاتنا

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

خروج مسلسل كريم فهمي من السباق الرمضاني 2024

شاهد.. لحظة تعرض جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي للطعن في رام الله

تعرف على المواعيد.. اعتماد جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بقنا

القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة: مطالب بإجراء انتخابات أثناء الحرب في إسرائيل

هل فشلت قوات الاحتلال في إدارة حربها بغزة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ